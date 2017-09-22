عشق به امام حسین(ع) رمز پیروزی در دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز گفت: تمامی آزادی خواهان جهان از امام حسین(ع) بهره گرفته اند و این آتشی است که هیچگاه سرد نمی شود.

وی ادامه داد: عزای حسین(ع) هیچگاه کم رنگ نمی شود و همواره شاهد این هستیم که مراسم عزاداری امام حسین(ع) همواره پرشورتر از سال گذشته برگزار می شود.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: برگزاری مراسم شیرخوارگان در ایران و ۴۲ کشور دیگر برگزار گردید که نشان از این دارد که شور و عشق به حسین(ع) کم نشده است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: نوع پوشش و برخورد با دیگران در این مدت باید با گذشته تفاوت داشته باشد و مغازه های شهر باید سیاه پوش باشد و نشان دهید که شیعه علی(ع) هستید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: امروز در خاطرات گذشته ما روزهای تلخ و شیرین با فرماندهی امام(ره) است که نه تنها امتیاز سیاسی ندادیم بلکه یک وجب از خاک هم ندادیم.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: عزیزان فراوانی رشد کردند و شهید شدند و گروهی جانباز اما هرچه بود سپاه، ارتش و دیگران هرکس کاری از او ساخته بود با فرماندهی امام(ره) انجام داد اما پشت آن نام امام حسین(ع) و نام کربلا بود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: رسیدن به کربلا و یاد حسین بن علی(ع) بود که شور و شوق ایجاد می کرد و هرچه هست به نام حسین(ع) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن فصل مدارس، گفت: بازگشایی مدارس به معنی این نیست که فرزندان چند ساعت در مدرسه باشند و آموخته داشته باشد بلکه آموزش و پرورش باید دانش آموزان را برای زندگی آماده کنند و بتوانند انسانهای مستقل و غیر متکی به دیگران باشد تا فردا وقتی به جامعه وارد شدند به دنبال استفاده از امکانات دولتی نباشند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: برخی مواقع دیده شده از استقلال کمتر صحبت شده و این ممکن است آموزش باشد اما پرورش نیست و فرزند را آماده وارد شدن به جامعه نیست و آن را برای فردا تربیت کردن با خواندن کتاب حاصل نمی شود.

آیت الله ایمانی گفت: سند تحول آموزش و پرورش به تربیت فرزندان برای آینده تاکید شده است.

وی یادآور شد: در مهر ۲۰۰۱ شاهد یک حادثه در تاریخ بودیم، عربستان با آمریکا همراه با هم در حمله به برج های دوقلو اقدام می کنند، نام اقدام کنند مشخص است، عربستان را رها کردند و آمدند دامن افغانستان را گرفتند که منطق آمریکا و زورگویان عالم است.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: باید برای جهان گریست، به افغانستان حمله کردند به بهانه مقابله با تروریست، ۱۶ سال این کشور اشغال شده با چه بهانه ایی.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: همه این مباحث برسر ایران بود که آنها نه در افغانستان و نه در عراق نتیجه نگرفتند و امروز می بینیم تمامی حرکت های آنها در افغانستان، عراق، یمن، بحرین و.. به ضرر آمریکا تمام شده و امروز یک کشوری که بعثی بود به مقام معظم رهبری نامه می نویسد و کلمه امام و رهبر انقلاب اسلامی به کار می برد و باید آمریکا و ترامپ از غصه دق کند و این نتیجه راه غیر رفتن است که یزید و دیگران به این سرنوشت گرفتار شدند.

وی افزود: اعتقاد داریم راه خدا راه پیشرفت، رشد و موفقیت است.