یاوه گویی های ترامپ مهر تاییدی بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی زد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون مستقلین ولایی مجلس به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

پایان شهریور ماه و آغازین هفته مهرماه با مزین گشتن به نام هفته دفاع مقدس و همزمانی با ایام گرانقدر ماه محرم و حماسه حسینی (ع)، فرصتی گرانبها در پاسداشت و گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینی‌های ۸ ساله ملتی بزرگ و ایثارگر است. هفته دفاع مقدس به پاکی خون شهدای معظم و فداکاری‌های ایثارگران جان‌ بر کف در اذهان و افکار ملت ایران اسلامی تداعی کننده رشادت‌ها و ایثارگری‌های حماسه‌سازان و دلیران و فرزندان این مرزوبوم است. دوران دفاع مقدس تجلی سال‌هایی است که ملت استوار این سرزمین با فرهنگ عاشورایی خود بر هیمنه و خوی متجاوزانه استکبار جهانی خصوصا آمریکای جنایتکار خط بطلان کشیدند و توان حقانیت و ایستادگی را در تاریخ معاصر دنیا به نمایش گذاشته و به ماندگار ماندند.

در تاریخ ایران اسلامی، دفاع مقدس اقیانوس عظیم و ژرفی است که مرواریدهای آن مزین به درخشندگی و تلالو دشت‌های سوزان جنوب و قله‌های مرتفع غرب و جوانان با بصیرت میهن اسلامی‌ است، سال‌های حماسه و افتخار که به دوام انقلاب اسلامی انجامید و زمینه پیشرفت و توسعه کشور در زمینه‌های علمی، فنی و عمرانی براساس دستاوردها و آزموده‌های سال‌های جنگ را رقم زد که ثمر آن به پیشرفت‌های جوانان مجرب و متخصص در عرصه علوم هسته‌ای، ‌علوم نانو و علوم پزشکی و ارتقای توان دفاعی انجامید.

اکنون در سالگرد دوران دفاع مقدس در امتداد دشمنی‌های خصمانه آمریکای جنایتکار، بار دیگر مسئولان این کشور در صحن سازمان ملل متحد دست به یاوه‌گویی‌هایی می‌زنند که اساس دیپلماسی را به نیشخند وامی‌دارد و مهر اثباتی بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌زند، نظامی استوار که با وجود تمامی مسائل و مشکلات به رنگ تحریم و تهدید، با استواری و مقاومت مردمی در مسیر رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب به پیش‌ می‌رود و گام‌های بلندی در مسیر تحقق «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برمی‌دارد.

فراکسیون مستقلین ولایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای جنگ تحمیلی این هفته را به رهبر معظم انقلاب، ملت غیور ایران و به ویژه جانبازان، آزادگان، خانواده معزز شهدا، رزمندگان، جهادگران، فرماندهان و اعضای سپاه، ارتش و بسیج تبریک عرض می‌نماید و توفیق روزافزون این عزیزان و ملت بزرگوار ایران اسلامی را از خداوند متعال مسئلت دارد.