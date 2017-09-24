آیین تشییع پیکر مطهر «شهید حججی» چهارشنبه در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از آحاد مختلف مردم برای حضور شکوهمند و گسترده در آیین عاشورایی تشییع پیکر مطهر پاسدار شهید محسن حججی که چهارشنبه پنجم مهرماه در تهران برگزار می شود، دعوت بعمل آورد.

متن اطلاعیه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین(ع)

خدای سبحان را شاکریم که در ماه محرم و در هنگامه ای که عطر خوش "حسین" به مشام می رسد و از جای جای این سرزمین نوای "یا حسین" گوش جان را نوازش می دهد، خبر بازگشت پیکر پاک شهید سرافراز مدافع حرم "پاسدار محسن حججی" از رزمندگان سلحشور لشکر ۸ نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در هجدهم مردادماه سال جاری در جبهه های مقاومت اسلامی و دفاع از حرم زینبی، به دست یزیدیان زمانه، اشقیای تکفیری و ضد اسلام، مظلومانه و غریبانه به شهادت رسید، پایان انتظار ملت عاشورایی ایران را رقم زد.

اینک ایران اسلامی با "شور" حسینی و "شعور" ملهم از فرهنگ جهاد و شهادت، خود را مهیای استقبال و بدرقه این شهید حماسه ساز و کربلایی کرده است؛ جوان برومندی که "حجت خداوند" برای نشان دادن چهره ی درخشان "اسلام عزیز" در عصر "جاهلیت مدرن"، نام گرفته است.

با قدردانی از حمایت های پرشکوه و معنادار شما مردم مؤمن انقلابی و شریف ایران از فرزندان مجاهد و رزمنده خود در جبهه های مقاومت و دفاع از حرم و تکریم احساسات پاک و بی نظیرتان اعلام می دارد:

آئین تشییع پیکر مطهر "پاسدار شهید محسن حججی" پس از ورود به کشور، در روز "چهارشنبه پنجم مهرماه" مصادف با ششم محرم الحرام، در پایتخت ایران اسلامی "تهران" برگزار می شود.

از آحاد مختلف مردم فهیم و قدرشناس تهران دعوت می گردد با حضور شکوهمند و گسترده در این آیین عاشورایی، ضمن پاسداشت مقام این شهید ارجمند و دیگر شهدای تاریخ ساز مدافع حرم، جلوه ای دیگر از وحدت ملی را خلق و پای بندی خود به آرمان های بلند انقلاب اسلامی و ارزش های عاشورای حسینی و تداوم راه پرفروغ شهیدان عزیز را به نمایش گذارده و پیام ویژه خود به دشمنان اسلام ناب و حامیان تروریسم تکفیری و داعشِ در آستانه مرگ و نیستی، را در معرض جهانیان قرار دهند.

جزئیات آیین تشییع شهید محسن حججی متعاقباً به آگاهی مردم انقلابی و ولایت مدار رسانده خواهد شد.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی