پیشنهاد مدیرعامل پیشین استقلال/ هیات مدیره منصوریان را برگرداند!

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا واعظ آشتیانی در خصوص وضعیت این روزهای باشگاه استقلال و اظهارات مدیرعامل کنونی این باشگاه داشت: بدهی‌های گذشته و مدیریت کردن بر شرایط کنونی باشگاه دو موضوع کاملا متفاوت است و این منطقی نیست که افراد ناتوانی خود در مدیریت را به عقبه مدیریتی منتقل کنند. هر مدیری که به یک مجموعه می‌رود از پیشینه آن آگاه است و با اطلاعات کامل به آن مجموعه می‌رود. من به شخصه معتقدم مشکلات عمده این روزهای باشگاه استقلال به جنبه کلان مدیریتی در این باشگاه باز می‌گردد.

وی افزود: وقتی هیات مدیره در این مجموعه هماهنگ نیست و هر عضوی ساز خودش را می‌زند، نتیجه همین می‌شود. ما در هیات مدیره این باشگاه گفتمان‌هایی دیدیم که جز تخریب روحیه برای مجموعه کادر فنی حاصل دیگری در بر نداشته است. وقتی در هیات مدیره هر کسی حرف خودش را می‌زند و هر عضوی هم می‌گوید حرف من درست است، چه انتظاری از آن مجموعه دارید؟

واعظ آشتیانی بیان داشت: بعنوان مثال وقتی هیات مدیره به این نتیجه می‌رسد که مثلا به آقای سرمربی یک تذکر صورت گیرد یا به تعبیر آقایان اولتیماتوم داده شود، این کار باید در اطاق دربسته انجام شود نه این که یک عضو هیات مدیره سریع برود این موضوع را رسانه‌ای کند. وقتی هم که مدیرعامل می‌خواهد این اشتباه را با گفتمان خودش جبران کند همان آقا مدیرعامل را هم به چالش بکشد و به بی‌صداقتی متهم کند که چرا همه مصوبه هیات مدیره را رسانه‌ای نکرد؟ یا می‌بینیم که یکی دیگر از اعضای هیات مدیره روی آنتن زنده برنامه‌ای پر مخاطب کاپیتان تیمش را متهم به خندیدن می‌کند و مقابل مردم مواخذه می‌کند.

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال گفت: وقتی وزارت ورزش می‌خواهد اعضای هیات مدیره را انتخاب کند ابتدا باید ببیند که اصلا این افراد معنی و مفهوم عضو هیات مدیره را می‌دانند و جایگاه عضو هیات مدیره را می‌شناسند یا خیر. این افراد قطعا این‌ها را نمی‌دانند که اگر می‌دانستند این افتضاح را به بار نمی‌آوردند. ای کاش لااقل وزارت ورزش یک کلاس یک هفته‌ای برای آنها برگزار می‌کرد تا به وظایف شان آشنا شوند.

آشتیانی گفت: همه اینها جمع می‌شود و باعث می‌شود که یک انرژی منفی بزرگ از بالای هرم مدیریت به تشکیلات وارد شود و این انرژی منفی روی کار اعضای کادر فنی و منصوریان تاثیر می‌گذارد. ببینید کار به کجا رسیده که عضو هیات مدیره بر علیه سرمربی تیمش مصاحبه می‌کند و از آن بدتر این است که در توجیه اشتباه خود اشتباه بزرگتری می کند و می گوید خواستم شوک وارد کنم. بفرمایید آقا! نتیجه شوک شما این می‌شود که تیم به قعر جدول می‌رود و منصوریان که از سرمایه‌های باشگاه بود می‌سوزد.

وی بیان داشت: جا دارد که از منصوریان یاد کنم. او یک مربی جوان، شجاع و جسور بود و آنقدر شهامت داشت که قبل از این که آقایان استعفا بدهد او استعفا داد. این حق منصوریان بود که استعفا ندهد و مقاومت کند. آنقدر مقاومت کند تا برکنارش کنید و برود و صفر تا صد حق و حقوقش را بگیرد. اما شجاعانه استعفا داد تا برای استقلال چالش تازه‌ای درست نشود. در واقع خودش را فدای هیات مدیره‌ای کرد که در سوزاندنش نقش داشتند.

مدیرعامل سابق استقلال در ادامه گفت: الان هم می‌گویند مربی خارجی می‌آوریم. در حالی که مربی خارجی در وسط فصل ضمانت موفقیت ندارد. همین برانکو که الان برای ما و دیگران الگو شده وقتی وسط فصل سرمربی پرسپولیس شد نتایج بدی گرفت و زمان برد تا تیمش را بسازد. مربی خارجی که برای استقلال بیاید مسئولیت تیم را بر عهده نمی‌گیرد چون خودش تیم را نبسته و فصل را شروع نکرده. حتی نمی‌توان به سهمیه آسیا هم فکر کرد.

واعظ آشتیانی در خاتمه گفت: من یک پیشنهاد برای هیات مدیره استقلال دارم و آن هم این است شجاعت به خرج دهند از منصوریان دعوت کنند، با او صحبت کنند و از او بخواهند که خودش به تیم بازگشته و هدایت استقلال را بر عهده بگیرد. اگر قرار باشد این تیم به شرایط ایده‌آل برگردد این فقط کار خود منصوریان است. این تصمیم هم یک شجاعت خاص می خواهد و این که بعد از آن حمایت کامل از کادر فنی صورت گیرد. این تیم را خود منصوریان ساخته، تیم خوبی هم ساخته و در صورتی که حمایت کامل پشت او باشد می‌تواند این تیم را به اوج برگرداند. همانطور که فصل گذشته هم این کار را کرد.