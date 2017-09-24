به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بانک انصار آمده است: «باید اقتداردفاعی، قدرت بازدارندگی، نفوذ منطقه‌ای انقلاب اسلامی و نقش پیشتازانه و ممتاز امروز آن در دفاع از مظلومان را مرهون هدایت‌های راهبردی امام‌خمینی(ره) و جانشین فرزانه‌اش امام‌خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و حماسه‌های بی‌بدیل دفاع مقدس دانست.»

این بیانیه می‌افزاید: «هفته دفاع مقدس یادآور طلیعه یکی از تابناک‌ترین مقاطع حیات طیبه ملت سلحشور ایران است که در آن ملتی رهاشده از دیکتاتوری هزاران ساله، گرفتار تهاجم ددمنشانه رژیمی خونخوار شد و فرصتی را به دست آورد تا ضمن دفع تهدید و شر صدام و رژیم بعثی عراق و مأیوس کردن حامیان استکباری‌اش، نسلی از جوانان با ایمان، ایثارگر و حماسه‌آفرین را به جهانیان معرفی کند و تاریخ مبارزات ضداستعماری در دوره معاصر را به گونه‌ای شگفت‌انگیز دگرگون سازد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «قدرت بازدارندگی دفاعی و بالندگی علمی امروز جمهوری اسلامی که جایگاه برتر منطقه‌ای و ایفای نقش بازیگری فرامنطقه‌ای را برای ایران رقم زده و قدرت‌های بین‌المللی را به آن معترف ساخته است، محصول مجاهدت‌های تاریخ‌ساز و روح مقاومت، جهاد و شهادت‌طلبی تربیت یافتگان مکتب ولایت و امامت در هشت سال دفاع مقدس و مقاطع پس از آن است.»

در ادامه این بیانیه فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس نیاز همیشگی جامعه ایران، به ویژه نسل جوان قلمداد شده و با تأکید بر نقش آن در تداوم راه پر فروغ شهیدان و حماسه سازان انقلاب اسلامی تصریح شده است: «روحیه مقاومت و ایثارگری در جامعه، سرمایه‌ای فناناپذیر به شمارمی‌آید که انقلاب اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها، بحرانها و مشکلات ناشی از سناریوهای جبهه معاندین، ازجمله «تحریم»، «تهدید» و «توطئه‌های تروریستی» مصون می‌دارد.»

در این بیانیه اضافه شده است: «مدیران وکارکنان بانک انصار به عنوان بانکی ارزشی و پایبند به مبانی انقلاب اسلامی، همواره آمادگی‌ خویش را برای خدمت به جامعه انقلابی حفظ کرده و وظیفه خود می‌دانند در فرصت‌های فرارو، همراه با ملت ایران به ارتقای جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام ورزیده و با گرامی‌داشت این ایام خجسته، به ایفای نقش‌های خود در پایبندی به آرمان‌های بلند شهیدان و ایثارگران سرافراز و والامقام بپردازد.»