موسسات مالی سپرده مردم را خرید و فروش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی، با اشاره به موضوع خرید و فروش سپرده‌های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: کمیسیون اقتصادی برای رفع کردن این مشکل مکاتباتی با بانک مرکزی داشته تا معضل عدم مشخص بودن هویت اصلی سرمایه‌گذار و سپرده گذار در این گونه موسسات رفع شود.

وی افزود: مردم اعتماد خود را به موسسات مالی از دست داده‌اند و سپرده گذاران برای رسیدن به حداقل سرمایه‌های خود هر کاری را انجام می‌دهند و در این میان نیز عده‌ای با استفاده از این بی اعتمادی و در خلاء قانونی ناشی از ضعف عملکرد بانک مرکزی سپرده‌های مردم را با قیمتی بسیار پایین تر خریداری می کنند و به رقم واقعی نقد می‌کنند.

نماینده مردم شاهرود و میامی خاطرنشان کرد: برخی افراد با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و مسیرهای ارتباطی امکان وصول مطالبات را دارند و با سودجویی اموال مردم عادی را به نام خود دریافت می کنند و این مشکل بانک مرکزی است که رویه قانونی مناسب را در این زمینه در پیش نگرفته در حالیکه در برنامه ششم توسعه نیز اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است.

وی تصریح کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی زمانی که یکی از موسسات اقدام به پرداخت سپرده‌های مردم می کرد با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و لابی‌گری، موجودی مردم را به نام خود دریافت می کردند.