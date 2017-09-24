هافبک تیم فوتبال پرسپولیس راهی امارات شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی ساعت ۱۰:۴۰ صبح امروز یکشنبه به دبی رفت تا خودش را به کادر فنی پرسپولیس معرفی کند.

هافبک سرخپوشان پایتخت با مساعدت مسئولان وزارت ورزش و سازمان نظام وظیفه عمومی توانست مجوز خروج از کشور خود را پس از اتمام دوران خدمت سربازی خود کسب کند تا خودش را به اردوی این تیم برای بازی با الهلال عربستان برساند.

حضور نوراللهی برای بازی با الهلال عربستان با توجه محرومیت کمال کامیابی نیا هافبک پرسپولیس که به دلیل اخراج در بازی قبلی این تیم مقابل الاهلی عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، خبر خوشی برای کادر فنی پرسپولیس خواهد بود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰ سه شنبه هفته جاری دیدار رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل الهلال عربستان در شهر ابوظبی امارات برگزار می کند.