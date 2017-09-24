۱۰۱ ساختمان ناایمن در منطقه ۱۲ داریم/پلاسکو ۱۴ تذکر داشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو امانی پس از ارائه گزارش کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو گفت: روز بدون خودرو به همراه شهردار در منطقه ۱۲ بودم و سوالی که آنجا مطرح شده بود این بود که در منطقه ۱۲ چند ساختمان همانند پلاسکو وجود دارد؟

وی افزود: ما فقط در منطقه ۱۲، حدود ۱۰۱ ساختمان همانند پلاسکو داریم که تنها یکی از آنها تعطیل شده است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: هر اتفاقی در کشور می افتد، همه گروهها جمع می شوند و گزارش ارائه می دهند، ما به جای تصمیمات دلی باید با مغزمان تصمیم بگیریم.

امانی با اشاره به ۱۴ تذکر در شورای پیشین درباره احتمال فروریزی پلاسکو گفت: متاسفانه به هیچ کدام از این گزارشها توجه نشده بود. تهران در گسل زلزله قرار دارد و فاجعه پلاسکو و حوادث مشابه آن بهصرف گزارش تمام نمی شود.

وی در خاتمه گفت: ما باید ورود اساسی به ویژه در حوزه آموزشهای لازم داشته باشیم. سوال این است مگر هزینه ای که به خانوار این حادثه تحمیل شده قابل برگشت است؟