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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

یک عضو شورای شهر تهران:

۱۰۱ ساختمان ناایمن در منطقه ۱۲ داریم/پلاسکو ۱۴ تذکر داشت

۱۰۱ ساختمان ناایمن در منطقه ۱۲ داریم/پلاسکو ۱۴ تذکر داشت

عضو شورای شهر تهران نسبت به وجود ۱۰۱ ساختمان ناایمن در قلب تهران هشدار داد و گفت: در شورای پیشین درباره احتمال فروریزی پلاسکو ۱۴ تذکر ارائه شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو امانی پس از ارائه گزارش کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو گفت: روز بدون خودرو به همراه شهردار در منطقه ۱۲ بودم و سوالی که آنجا مطرح شده بود این بود که در منطقه ۱۲ چند ساختمان همانند پلاسکو وجود دارد؟

وی افزود: ما فقط در منطقه ۱۲، حدود ۱۰۱ ساختمان همانند پلاسکو داریم که تنها یکی از آنها تعطیل شده است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: هر اتفاقی در کشور می افتد، همه گروهها جمع می شوند و گزارش ارائه می دهند، ما به جای تصمیمات دلی باید با مغزمان تصمیم بگیریم.

امانی با اشاره به ۱۴ تذکر در شورای پیشین درباره احتمال فروریزی پلاسکو گفت: متاسفانه به هیچ کدام از این گزارشها توجه نشده بود. تهران در گسل زلزله قرار دارد و فاجعه پلاسکو و حوادث مشابه آن بهصرف گزارش تمام نمی شود.

وی در خاتمه گفت: ما باید ورود اساسی به ویژه در حوزه آموزشهای لازم داشته باشیم. سوال این است مگر هزینه ای که به خانوار این حادثه تحمیل شده قابل برگشت است؟

کد مطلب 4096266
سیامک صدیقی

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