استقلال در انتظار صالح/ محمد نوازی گزینه بعدی برای سرمربیگری!

به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت میک مک درموت مربی تیم استقلال و یکی از بازماندههای کادر فنی سابق که قرار بود در غیاب منصوریان و تا زمان انتخاب یک سرمربی دائم نقش سرمربی موقت را برای این تیم ایفا کند موجب شد تا مسئولین باشگاه استقلال به این فکر باشند که فرد دیگری را برای این بازی بعنوان مسئول نیمکت انتخاب کنند.
مجید صالح اصلیترین گزینه مسئولین باشگاه استقلال است تا در این بازی حساس هدایت نیمکت تیم به او سپرده شود. چنانچه تا امشب استقلالیها نتوانند صالح که یکی از مربیان تیم پیکان است را بعنوان سرمربی موقت به خدمت بگیرند، قرعه سرمربیگری آبی پوشان در رشت به نام محمد نوازی خواهد خورد.
نوازی که به صورت همزمان هدایت تیم امید استقلال و دستیاری منصوریان را بر عهده داشت، امشب پاسخ نهایی را در این خصوص خواهد گرفت و مشخص میشود که آیا نوازی در بازی سپیدرود مرد اول نیمکت آبیها خواهد بود یا خیر.
تیم استقلال از ساعت ۱۶:۱۵ روز سه شنبه ۴ مهر در رشت به مصاف تیم سپدرود می رود. این بازی در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر انجام می شود.
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