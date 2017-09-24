به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید از چندی پیش نشان داده که برنامه برای تمدید قرارداد چند بازیکن اصلی ترکیب تیمش را دارد و در راستای این برنامه آس گزارش داده که تا چند روز دیگر خبر تمدید قرارداد با مارکو آسنسیو منتشر خواهد شد. دیگر بازیکنانی که در برنامه تمدید قرارداد رئال نامشان دیده می‌شد مارسلو، ایسکو، کارواخال، بنزما و مارکوس یورنته بودند که البته قرارداد همه تمدید شد. نفر بعد مارکو آسنسیو بود که قرارداد فعلی‌اش در تاریخ ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد.

طبق ادعای روزنامه چاپ مادرید توافق بین او و باشگاه در تاریخ ۱۶ جولای صورت گرفته، اما هنوز خبر رسمی قرارداد او منتشر نشده است. گفته می‌شود خبر رسمی تمدید قرارداد او قرار است قبل از دیدار دوم سفیدپوشان در لیگ قهرمانان اروپا که مقابل تیم فوتبال دورتموند است منتشر شود.