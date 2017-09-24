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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

رئیس پلیس راه استان قزوین:

۲۰ تن چوب قاچاق در قزوین به مقصد نرسید

۲۰ تن چوب قاچاق در قزوین به مقصد نرسید

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از کشف ۲۰ تن چوب قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در این استان خبر داد.

سرهنگ نصر الله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه پلیس راه جاده قدیم "قزوین – رشت" حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودرو "کامیون بنز" حامل بار چوب مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی ماموران از خودروها مقدار ۲۰ تن چوب کشف شد افزود: پس از استعلام اداره منابع طبیعی استان مشخص شد چوب های کشف شده از نوع درخت "راش" و "توسکار" به صورت غیرقانونی و قاچاق از استان گیلان به مقصد قم بارگیری شده بود.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون ریالی کالای کشف شده بیان داشت: چوب کشف شده تحویل اداره کالای قاچاق شهرستان قزوین شده و متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 4096444

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