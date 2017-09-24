۲۰ تن چوب قاچاق در قزوین به مقصد نرسید

سرهنگ نصر الله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه پلیس راه جاده قدیم "قزوین – رشت" حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودرو "کامیون بنز" حامل بار چوب مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی ماموران از خودروها مقدار ۲۰ تن چوب کشف شد افزود: پس از استعلام اداره منابع طبیعی استان مشخص شد چوب های کشف شده از نوع درخت "راش" و "توسکار" به صورت غیرقانونی و قاچاق از استان گیلان به مقصد قم بارگیری شده بود.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون ریالی کالای کشف شده بیان داشت: چوب کشف شده تحویل اداره کالای قاچاق شهرستان قزوین شده و متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.