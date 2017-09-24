به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصویر برداری «بانوی عمارت» که پیش از این «آهو» نام داشت به زودی انجام خواهد شد و عزیز الله حمید نژاد در دومین تجربه سریال سازی خود این بار داستانی عاشقانه را در مقطعی از تاریخ معاصر روایت خواهد کرد.

تا کنون حضور بازیگرانی چون مهران احمدی، پانته آ پناهی ها، امیر حسین آرمان، اندیشه فولادوند، لیلا اوتادی، شبنم فرشاد جو، محتاج نجومی، محمد فیلی، احسان امانی، نیکی نصیری، حسام منظور، مریم مؤمن، محمود نظرعلیان در این سریال قطعی شده است و تا چند روز آینده چهره های دیگری به این سریال تاریخی اضافه خواهند شد.

«بانوی عمارت» پس ازمجموعه «چرخ فلک» دومین تجربه همکاری حمیدنژاد و مولایی است که برای پخش از شبکه سه سیما آماده می شود.

عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از کارگردان: عزیزالله حمیدنژاد، نویسنده: احسان جوانمرد، مدیر تصویربرداری: علی رضا رنجبران، طراح صحنه: داریوش پیرو، طراح لباس: ژاله زکی زاده، طراح چهره پردازی: مجید اسکندری، مدیر تولید: آرش زینال خیری، دستیار اول کارگردان:حسام نورانی، دستیار دوم کارگردان: علی حمید نژاد، مدیر صدابرداری: محمد شیوندی، منشی صحنه: آرزو نیک پور، مدیر تدارکات: سعید حاجی زاده، دستیار اول صحنه: مسعود اوسطی، دستیار اول لباس: مینو صدری، روابط عمومی: بهناز شیربانی، تهیه کننده: مجید مولایی، محصول شبکه سه سیما.