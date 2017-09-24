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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

فیلمبرداری «گل نساء» به پایان رسید

فیلمبرداری «گل نساء» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم بلند داستانی «گل نساء» اولین ساخته بلند ستار چمنی‌گل به نویسندگی ویدا صالحی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گل نساء» به کارگردانی ستار چمنی گل و با فیلمبرداری محمد فکوری و با بازی سعید داخ، علی محمد رادمنش، یگانه رجبی، ساقی زینتی، مسعود محمدی، ویدا عمویی، به مدت یک ماه در محل کوره‌های آجرپزی قرچک فیلمبرداری شد.

ستار چمنی‌گل و ویدا صالحی از پخش‌کنندگان بین‌المللی هستند که پیشتر در عرصه فیلم کوتاه و مستند فعالیت داشته و جوایزی را در عرصه جهانی کسب کرده‌اند.

در خلاصه داستان «گل نساء» آمده است: گل ممد و گل نساء زوج جوان افغان پس از مهاجرت غیرقانونی به ایران در یکی از کوره‌های آجرپزی مشغول به‌ کار می‌شوند و به‌ واسطه اتفاقی که برای آنها می‌افتد، زندگی‌شان دستخوش تغییراتی می شود.

تعدادی از عوامل فیلم بلند داستانی «گل نساء» عبارتند از کارگردان: ستار چمنی‌گل، نویسنده: ویدا صالحی، مدیر فیلمبرداری: محمد فکوری، صدابردار و صداگذار: بهروز معاونیان، تدوین: کاوه عزیزی، آهنگساز: کارنگ کرباسی، مجری طرح: حسین مرزبان، طراح صحنه: جلال ساعدپناه، طراح گریم: ویدا صالحی، مدیر تولید: مریم قاسم‌آبادی، دستیار اول کارگردان: سیاوش رمضان‌لو، دستیار دوم کارگردان: محمد توریوریان، منشی صحنه: مریم روزبهانی، دستیاران فیلمبردار: حسین صادقی، حمید محمدزاده، ناصح عبدالهی، احمد رضا صادقی، دستیار صدا: سهیل حسین خانی، جانشین تولید: عباس ابویثانی، مدیر صحنه: حامد احمدی، جامه‌دار: طاهره سروری، گروه تدارکات: کیهان علیزاده، علی قدرتی، حمل و نقل: سعید مرادی.  بازیگران: سعید داخ، علی محمد رادمنش، یگانه رجبی، ساقی زینتی، مسعود محمدی، ویدا عمویی، مشاور رسانه‌ای: منصور جهانی و منوچهر جهانی و تهیه‌کنندگان: ستار چمنی‌گل، یوسف کریمی، محصول: شرکت سینمایی «ستاک فیلم سنندج».

کد مطلب 4096503

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