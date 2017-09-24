فیلمبرداری «گل نساء» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «گل نساء» به کارگردانی ستار چمنی گل و با فیلمبرداری محمد فکوری و با بازی سعید داخ، علی محمد رادمنش، یگانه رجبی، ساقی زینتی، مسعود محمدی، ویدا عمویی، به مدت یک ماه در محل کوره‌های آجرپزی قرچک فیلمبرداری شد.

ستار چمنی‌گل و ویدا صالحی از پخش‌کنندگان بین‌المللی هستند که پیشتر در عرصه فیلم کوتاه و مستند فعالیت داشته و جوایزی را در عرصه جهانی کسب کرده‌اند.

در خلاصه داستان «گل نساء» آمده است: گل ممد و گل نساء زوج جوان افغان پس از مهاجرت غیرقانونی به ایران در یکی از کوره‌های آجرپزی مشغول به‌ کار می‌شوند و به‌ واسطه اتفاقی که برای آنها می‌افتد، زندگی‌شان دستخوش تغییراتی می شود.

تعدادی از عوامل فیلم بلند داستانی «گل نساء» عبارتند از کارگردان: ستار چمنی‌گل، نویسنده: ویدا صالحی، مدیر فیلمبرداری: محمد فکوری، صدابردار و صداگذار: بهروز معاونیان، تدوین: کاوه عزیزی، آهنگساز: کارنگ کرباسی، مجری طرح: حسین مرزبان، طراح صحنه: جلال ساعدپناه، طراح گریم: ویدا صالحی، مدیر تولید: مریم قاسم‌آبادی، دستیار اول کارگردان: سیاوش رمضان‌لو، دستیار دوم کارگردان: محمد توریوریان، منشی صحنه: مریم روزبهانی، دستیاران فیلمبردار: حسین صادقی، حمید محمدزاده، ناصح عبدالهی، احمد رضا صادقی، دستیار صدا: سهیل حسین خانی، جانشین تولید: عباس ابویثانی، مدیر صحنه: حامد احمدی، جامه‌دار: طاهره سروری، گروه تدارکات: کیهان علیزاده، علی قدرتی، حمل و نقل: سعید مرادی. بازیگران: سعید داخ، علی محمد رادمنش، یگانه رجبی، ساقی زینتی، مسعود محمدی، ویدا عمویی، مشاور رسانه‌ای: منصور جهانی و منوچهر جهانی و تهیه‌کنندگان: ستار چمنی‌گل، یوسف کریمی، محصول: شرکت سینمایی «ستاک فیلم سنندج».