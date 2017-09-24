ترسیم شبکه سفر ایران در رایزنی با مسئولان هواپیمایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری روز جهانی گردشگری درحالی دوم مهر ماه برگزار شد که معاون گردشگری کشور برنامه های این سازمان به مناسبت روز جهانی گردشگری را تشریح کرد.برنامه هایی که چندان خلاقانه به نطر نمی رسید .وی در صحبت هایش طرح شهر گردشگر را نیز تشریح کرد. طرحی که او و رئیس سازمان میراث فرهنگی در سخنرانی هایشان به آناشاره کردند.

محمد محب خدایی در این نشست گفت: حدود ۴۰ برنامه برای توسعه گردشگری کشور به‌عنوان استراتژی دوره گذار تدوین شده است و اجرایی می‌شود، در کشور ما بهترین زمان برای ظرفیت‌سنجی عید نوروز است، در این زمان می‌توانیم زیرساخت‌ها را ارزیابی و بررسی کنیم و برنامه‌های خود را برای جذب گردشگر خارجی تدوین کنیم. در نوروز به‌طور تقریبی بسیاری از ادارات تعطیل است، اگر خدماتی ارائه می‌شود توسط ۳۰ درصد از ظرفیت کشور است، در توزیع گردشگری در کشور توزیع متوازنی شکل نگرفته است و بسیاری از ظرفیت‌ها ناشناختانه باقی مانده است و استان‌ها و مدیریت شهری بر حوزه گردشگری تمرکز نداشته‌اند.

معاون گردشگری ادامه داد: شهر گردشگر دو وجه را با هم متمایز می‌کند، بسیاری از شهرهای ما بر پاسخگویی به نیازها و کارها تمرکز دارند و برنامه‌ها با محوریت نیازها و ضرورت‌های شهری انجام می‌شود، صنعت گردشگری یک صنعت مولد و کاتالیزور در سایر حوزه‌هاست و مدیریت شهری باید در برنامه‌ریزی‌ها به دو جامعه گردشگر و جامعه ساکن توجه کند، ۱۶/۶درصد از جمعیت جهان گردشگر هستند و اگر استانی که شهرش ۲میلیون جمعیت دارد بخواهد شهر گردشگر باشد، باید برای یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون گردشگر به اضافه جمعیت خودش برنامه‌ریزی داشته باشد. برنامه‌ریزی در حوزه فرودگاه، بازار، بیمارستان و... در شهر گردشگر با آنچه در شهر ایده‌آل وجود دارد، متفاوت است، در شهرهایی که توسعه گردشگری را به‌عنوان محور و برنامه اصلی خود انتخاب کرده‌اند، حتی صداوسیما هم در تمام برنامه‌های خود جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری را مورد توجه قرار می‌دهد. بیمارستان ها نیز باید فراتر از شهروندان خدمات بدهد. برنامه ریزیها باید برای حضور گردشگر در آن شهر انجام شود.

محب خدایی اشاره های مکرری به موفقیت صنعت گردشگری در ترکیه کرد و گفت: ترکیه از سریال هایش در جهت جذب گردشگر استفاده می کند. آنها حتی صحنه تصادف در یک فیلمی را طوری طراحی می کنند که بک گراند آن یک جاذبه گردشگری باشد. اگر بخواهیم به طرف جذب گردشگر برویم باید یک زبان مشترک در حوزه گردشگری در ارکان موثر جامعه ایجاد شود. یکی از برنامه‌های اصلی ما این است که مسئولان اصلی شهر را به‌عنوان مشاوران مدیران کل میراث‌فرهنگی استان‌ها داشته باشیم و همچنین رقابت بین استان‌ها برای این تغییر نگرش ایجاد شود.

معاون گردشگری کشور در این نشست خبری که موضوع آن روز جهانی گردشگری بود در توضیح برنامه‌های این روز گفت: سخنرانی مسئولان کشوری، اجرای برنامه‌های آیینی مرتبط با ماه محرم و برگزاری نمایشگاه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و به‌عنوان دو پارامتر اصلی توسعه صنعت گردشگری از مهم‌ترین برنامه‌های این روز است.

او ادامه داد: زمان پر و خالی شدن گردشگر از کشور ما زیگزاگی است و از یک برنامه واحد تبعیت نمی‌کند، ما باید در حوزه آمار به یک زبان مشترک برسیم، ما نیاز به خرد جمعی داریم تا یک برنامه تدوین و تعریف کنیم. تقویم گردشگری و رویدادها تدوین شده است تا همه بدانند که این جشنواره‌ها برای کدام جامعه مخاطب و با چه هدفی برگزار می‌شود، معاونت گردشگری در جهت افزایش سفر تلاش می‌کند.

وی گفت: اولین گام در حوزه شهر گردشگر این است که ما با مسئولان هواپیمایی کشور رایزنی کردیم تا شبکه سفر ایران ترسیم شود، همچنین با وزارت کشور مذاکراتی داشتیم تا شهرداری‌ها در حوزه ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری استان‌ها فعال شوند، موارد بسیار زیادی در ارتباط با شهر گردشگر در حال پیگیری است. رایزنی با ایرلاین‌ها صورت گرفته است برای برنامه زمان‌بندی پروازها، در شهرهای مختلف کشور داشته‌های استان‌ها کم‌کم در یک مسیر ریل‌گذاری شده قرار می‌گیرد، در کشور ما برخی شهرها ناخواسته در مسیر شهر گردشگر قرار گرفته‌اند و با اجرای یک برنامه مدون، می‌خواهیم این مسیر را با سرعت و پویایی بیشتری دنبال کنیم، ما باید پیام، تأکید و توجه را به مسئولان شهری بدهیم تا شهر گردشگر را در کانون توجه خود قرار دهند، چندین شهر برای پایلوت شهر گردشگر انتخاب شده‌اند، شهرهایی مثل مشهد، کرمان، کیش و چند شهر دیگر کشورمان، ظرفیت‌های تبدیل شدن به شهر گردشگر را در حال حاضر دارند.

محب خدایی بیان کرد: شهرهای توریستی با شهرهای مذهبی تفاوت دارد. از اسپانیا قرار است ۱۵۰ نفر برای دیدن آیین های مذهبی به یزد بروند. این تعداد کم نیست. سالیانه در حوزه گردشگری زیارتی امکان جذب ۷ میلیون گردشگر در مشهد را داریم. شهرداری های کشور آماده ایجاد تغییر در شهرهای خود باشند سوال ما این است که آیا باید شهر به شهر با همه آنها صحبت کرده و بگوییم شهر گردشگری چیست؟ ترکیه برای دو شهرش برنامه ریزی کرده تا گردشگر جذب کند. آنها برای زمان تعطیلات ایران برنامه ریزی می کنند.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه با شرکت های هواپیمایی به این نتیجه رسیدیم که باید شبکه سفر ایران ترسیم شود گفت: آژانسی که بند ب گرفته باشد با توراپراتور تفاوتی ندارد ما در کشور چهار هزار توراپراتور داریم. همچنین تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم که از این ظرفیت استفاده نشده است.