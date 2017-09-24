همدستی متخلفان برای اختلاط برنج از شمال تا تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاطاهر در گفتگو با صداوسیما؛ با اشاره به درآمد نادرست ناشی از اختلاط برنج و عرضه آن در بازار افزود: این روش به دلیل عرضه برنج مخلوط شده با قیمت کم سبب اختلاف در بازار و گمراه شدن مصرف کننده می‌شود.

وی اختلاط برنج را فاجعه دانست و گفت: تشخیص برنج مخلوط شده فقط برای کارشناسان خبره امکان پذیر است و مردم برای جلوگیری از این سو استفاده فقط از واحدهای صنفی دارای جواز خرید کنند.

آقاطاهر با اشاره به ثبات قیمت کالاهای پرمصرف ماه محرم در بازار افزود: کالاهای مورد نیاز ماه محرم بطور کامل تامین شده است.

رئیس بنکداران مواد غذایی حجم مصرف اقلام مورد نیاز محرم را در این ایام دو برابر اعلام کرد و ادامه داد: برنج علاء ایرانی دربازار عمده فروشی از کیلوی ۱۰ تا ۱۱ هزارو ۵۰۰ عرضه می‌شود که البته این برنج به دلیل تازگی فعلاً برای مصرف مناسب نیست.

وی با اشاره به واردات برنج خارجی پیش از اعمال ممنوعیت ورود این کالا افزود: برنج خارجی هم اکنون از ۴۵۰۰ تا ۵۲۵۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.