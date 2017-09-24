به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر بهاروند در نامه ای به مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری و ‏لیگ دسته اولی ضمن تاکید بر برگزاری نشست های خبری قبل و بعد از مسابقه که از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیاست اعلام ‏کرد: در این نشست های خبری سرمربیان تیم ها به همراه مدیران رسانه ای باشگاه حاضر شوند و فقط در خصوص مسائل فنی ‏بازی و تیم خودشان صحبت کنند و از اظهار نظرهای غیرفنی و غیر مرتبط با مسابقه خودداری شود. در غیر اینصورت برابر ‏آئین نامه انضباطی با متخلفین برخورد خواهد شد.‏