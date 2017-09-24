به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر بهاروند در نامه ای به مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری و لیگ دسته اولی ضمن تاکید بر برگزاری نشست های خبری قبل و بعد از مسابقه که از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیاست اعلام کرد: در این نشست های خبری سرمربیان تیم ها به همراه مدیران رسانه ای باشگاه حاضر شوند و فقط در خصوص مسائل فنی بازی و تیم خودشان صحبت کنند و از اظهار نظرهای غیرفنی و غیر مرتبط با مسابقه خودداری شود. در غیر اینصورت برابر آئین نامه انضباطی با متخلفین برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران از باشگاهها خواست تا نشستهای خبری خود را به پرداختن به موضوعات فنی اختصاص دهند.
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