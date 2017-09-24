لزوم به سرانجام رسیدن متروی کرج/انتخاب شهردار در روزهای نخست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبیونی در مراسم تودیع و معارفه شهردار کرج که عصر یکشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، بابیان اینکه طی یک ماه گذشته اقدامات مختلفی از سوی شورای پنجم انجام‌شده است، گفت: در نخستین روزهای فعالیت رسمی پنجمین دوره شورای شهر کرج، سرپرست شهرداری کرج انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه در شورای پنجم بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته یعنی در ۲۶ جلسه کاری شهردار کرج انتخاب شد: افزود: این فرآیندی بود که در شورای پنجم برای انتخاب فردی اصلح در پیش‌گرفته شد.

رئیس شورای شهر کرج بیان کرد: ارتقای خدمات گذشته مدیریت شهری کرج در دستور کار قرار دارد به همین سبب امیدواریم بتوانیم از توان ۱۰۰ درصدی خود در راستای تحقق این مهم بهره گیریم.

نبیونی ضمن قدردانی از استاندار البرز به‌موجب بیان دغدغه خود در خصوص مسائل شهری، تصریح کرد: باید با همدلی و همکاری همگانی شاهد شهری انسان‌محور با کمترین دغدغه و بیشترین کارایی باشیم.

در ادامه محمود دادگو رئیس سابق شورای شهر با تأکید بر اینکه کرج در خصوص بافت‌های فرسوده با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، گفت: توسعه فضای سبز ازجمله اقداماتی است که در این کلان‌شهر با جدیت انجام شد.

دادگو در بخش دیگری با ابراز امیدواری از اینکه پروژه قطار شهری با پیگیری مسئولان مربوطه به سرانجام برسد، گفت: متأسفانه شورا؛ شورای شهرداری است، باید اقدامات به‌صورت منظم‌تری در شورای شهر انجام شود.

رئیس سابق شورای شهر کرج بابیان اینکه امیدواریم شورای پنجم ضعف‌ها را شناسایی و برطرف کند، تصریح کرد: ۲۱ عضو شورای شهر چهارم تغییر و تقدیر را پذیرفته‌اند، شورای پنجم افراد خوبی را به انتخاب مردم در خود جای‌داده است.

وی با تأکید بر اینکه اعضای شورای شهر کرج بایستی به معتمدین محل اعتماد کنند، اظهار کرد: اعضای شورای شهر کرج می‌توانند از تجارب دیگر اعضای شورای شهر درگذشته استفاده کنند.