رضا ناجی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: آخرین فیلمی که در آن به ایفای نقش پرداختم فیلم سینمایی «دم سرخ ها» به کارگردانی آرش معیریان بود که من در آن نقش پدر رضا شفیعی جم و همسر شهره لرستانی را بازی می کردم.

وی افزود: فیلمبرداری این فیلم حدود ۲۰ روز پیش به پایان رسید و در حال حاضر مراحل فنی آن سپری می شود. «دم سرخ ها» یک فیلم طنز بود و این روزها من هم بیشتر برای حضور در آثار طنز دعوت می شوم زیرا دیگر کارگردانان میل چندانی به ساخت فیلم های هنری ندارند از طرفی آن دسته از کارگردانانی که فیلم های هنری می ساختند مثل مجتبی راعی، مجید مجیدی دیگر در ایران فعالیت چندانی ندارند از همین رو این نقش های طنز را می پذیریم.

ناجی در پایان اظهار کرد: البته این روزها مردم هم فیلم طنز می خواهند و به همین سبب کارگردانان به سمت ساخت آثار طنز می روند برای مثال «نهنگ عنبر ۲» فروش بالایی داشت و دیگر آثار طنز هم به فروش قابل توجهی رسیده اند.