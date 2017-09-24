به گزارش خبرنگار مهر، کیوان هاشمزاده عصر یکشنبه در هفتمین نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر بوشهر از پروژههای بسیار مهمی است که در مراحل حساس اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر بخشی از مسیرهای ورودی شهر بوشهر مسدود شده است، خاطرنشان کرد: پیمانکار پروژه به منظور اجرای بخشهای مختلف این تقاطع چارهای جز مسدود کردن بخشی از این مسیر ندارد و این موضوع باعث افزایش ترافیک در سطح شهر شده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای بوشهر با عذرخواهی از شهروندان بابت ترافیک شدید این روزهای بندر بوشهر، بیان کرد: در نشستهایی که روزانه با متخصصین شهری داریم به دنبال کاهش ترافیک در این مسیر هستیم.
وی با بیان اینکه عبور از این ترافیک و بهبود وضعیت عبور و مرور نیازمند تحمل و حوصله بیشتر مردم تا پایان تکمیل این پروژه است، ادامه داد: شهرداری اعلام کرده که تا پایان سال جاری تقاطع غیرهم سطح میدان آزادی بندر بوشهر تکمیل خواهد شد.
هاشمزاده از تلاش برای تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه و بهرهبرداری از آن در دهه مبارک فجر خبر داد و افزود: شاهد همکاری بسیار خوب شرکت توزیع برق استان، نیروی انتظامی و نیروگاه اتمی در این پروژه هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای بوشهر تصریح کرد: انتظار میرفت پایگاه هوایی نیز همکاری لازم را برای ایجاد مسیر جایگزین و کاهش بار ترافیکی در روزهای اخیر انجام میداد.
لزوم اشراف رئیس شورا به قوانین
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات شورای اسلامی بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: اشراف به قوانین یکی از الزامات اساسی برای رئیس و هیئترئیسه شورای شهر است تا شاهد مشکلات کمتری باشیم.
عبدالخاق برزگرزاده با تاکید بر لزوم پاسخگویی هیئت رئیسه شورای شهر باید نسبت به برگشت یکی از مصوبات این شورا، خاطرنشان کرد: این مصوبه توسط هیئت تطبیق فرمانداری شهرستان بوشهر برگشت خورده است.
وی تصریح کرد: مردادماه امسال شهرداری بندر بوشهر در خصوص چگونگی افزایش حجم ۲۵ درصدی مقدار کار لایحه را به کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر بوشهر ارسال کرد.
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات شورای اسلامی بوشهر از رد این لایحه توسط هیئت تطبیق، بیان کرد: شورای شهر باید ظرف هفت روز نظر اصلاحی یا اصراری خود را اعلام میکرد که متاسفانه نشستی به این منظور تشکیل نشد.
لزوم بهبود وضعیت میدان میوه و ترهبار
یکی دیگر از اعضای شورای شهر بوشهر نیز در این نشست به وضعیت نامناسب میدان میوه و ترهبار بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: باید نگاه ویژهتری به این میدان شود چرا که وضعیت مناسبی ندارد.
روحالله نصرتی با بیان اینکه این وضعیت در شان مردم بوشهر نیست، خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی مردم ساخت میدان میوه و ترهبار بوشهر بوده است ولی با وجود هزینههای صورت گرفته، به حال خود رها شده است.
وی با انتقاد از مدیریت نامناسب در زمینه استفاده از میدان میوه و ترهبار بوشهر، تاکید کرد: واگذاری این میدان به بخش خصوصی میتوان مشکلات موجود را کاهش داده و این مطالبه مردم را به سرانجام برساند.
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