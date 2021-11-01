به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر دوشنبه در بررسی پروژه‌های عمران شهری بوشهر اظهار داشت: قیمت میوه و تره‌بار در بوشهر بالا است و باید وضعیت قیمت در مرکز استان ساماندهی شود.

وی از تدوین راهکارهایی برای بهبود وضعیت قیمت میوه و تره‌بار خبر داد و اضافه کرد: در این شرایط سخت اقتصادی باید بر روی قیمت‌ها نظارت بیشتری شود تا مشکلات مردم کاهش یابد.

استاندار بوشهر بر تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: پروژه‌ها باید بر اساس برنامه زمان‌بندی تکمیل شوند.

وی تسریع در تکمیل میدان ورودی شهر بوشهر را یکی از موضوعات مهم دانست و خاطرنشان کرد: یکی از گره‌های ترافیکی شهر بوشهر در میدان ورودی است که باید برای تسریع در تکمیل آن تلاش شود.

محمدی‌زاده افزود: این پروژه سال‌ها بلاتکلیف بوده و در حال حاضر تکمیل این پروژه در دستور کار شهرداری و شورای شهر بوشهر قرار دارد و امیدواریم طی دوره یک ساله شاهد تکمیل و بهره‌برداری از آن باشیم.

وی از بررسی مشکلات پیش روی واگذاری پارک لیان بوشهر به شهرداری خبر داد و بیان کرد: در مورد مدیریت این پارک تصمیم‌گیری درستی نشده بود و اکنون بلاتکلیف است که با تشکیل جلسه تخصصی بر روی آن تصمیم‌گیری می‌شود.