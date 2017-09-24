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۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۴

طی شهریور رقم خورد؛

معامله ۳۶هزار میلیارد ریال کالا در بورس

معامله ۳۶هزار میلیارد ریال کالا در بورس

تالارهای بورس کالای ایران در شهریور بیش از دو میلیون و ۱۴۲ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال را فروختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، تالار محصولات کشاورزی شاهد معامله بیش از ۲۰۰ هزار ۴۹۴ تن به ارزش ۲ هزار ۲۱۱ میلیارد ریال بود.

در این تالار ۹۱۵ هزار قطعه جوجه یکروزه، ۱۶۴ هزار و ۵۸۳ تن گندم، ۲۵ هزار و ۹۰۰ تن شکر، ۴ کیلو گرم زعفران، ۱۰۰ تن روغن خام، ۶ هزار و ۵۳۰ تن ذرت، ۸ هزار و ۸۴۵ تن جو طی ماه مذکور به فروش رسید.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در ماهی که گذشت شاهد معامله افزون بر یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش ۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود.

۵۲۱ هزار و ۹۰ تن انواع قیر، ۲۲۴ هزار و ۸۶ تن انواع مواد پلیمری و ۹۵ هزار و ۸۹۵ تن مواد شیمیایی معامله شد.

از دیگر کالاهای معامله شده در این تالار می توان به دادوستد ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۷۳ هزار و ۲۰ تن لوب کات، ۲۰ هزار تن گوگرد، ۶۰ تن انواع گاز ها و خوراک، ۷ هزار و ۸۸۵ تن عایق رطوبتی، ۳ هزار و ۵۰ تن سلاپس واکس و ۳ هزار و ۴۵۰ تن روغن اشاره کرد.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا نیز در شهریور ماه شاهد معامله بیش از ۵۹۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال بود.

در این تالار ۴۱۹ هزار تن انواع فولاد، ۲۴ هزار و ۹۹۰ تن انواع مس، ۵۵۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۶ تن کنسانتره ، ۵ کیلوگرم شمش طلا، ۲ هزار تن کک، ۱۰۰ تن روی، ۱۴۰هزار تن سنگ آهن و ۷ هزار و ۸۲۰ تن انواع آلومینیوم از سوی مشتریان خریداری شد.

بازار فرعی بورس کالا نیز طی مدت مذکور معامله ۳ هزار و ۹۰۲ تن انواع محصول معدنی، یک هزار و ۱۹۴ تن انواع محصول کشاورزی، یک هزار و ۲۶۲ تن ضایعات و ۵۰۰ تن سولفات را تجربه کرد.
 

کد مطلب 4096901

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