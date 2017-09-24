معامله ۳۶هزار میلیارد ریال کالا در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، تالار محصولات کشاورزی شاهد معامله بیش از ۲۰۰ هزار ۴۹۴ تن به ارزش ۲ هزار ۲۱۱ میلیارد ریال بود.

در این تالار ۹۱۵ هزار قطعه جوجه یکروزه، ۱۶۴ هزار و ۵۸۳ تن گندم، ۲۵ هزار و ۹۰۰ تن شکر، ۴ کیلو گرم زعفران، ۱۰۰ تن روغن خام، ۶ هزار و ۵۳۰ تن ذرت، ۸ هزار و ۸۴۵ تن جو طی ماه مذکور به فروش رسید.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در ماهی که گذشت شاهد معامله افزون بر یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش ۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود.

۵۲۱ هزار و ۹۰ تن انواع قیر، ۲۲۴ هزار و ۸۶ تن انواع مواد پلیمری و ۹۵ هزار و ۸۹۵ تن مواد شیمیایی معامله شد.

از دیگر کالاهای معامله شده در این تالار می توان به دادوستد ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۷۳ هزار و ۲۰ تن لوب کات، ۲۰ هزار تن گوگرد، ۶۰ تن انواع گاز ها و خوراک، ۷ هزار و ۸۸۵ تن عایق رطوبتی، ۳ هزار و ۵۰ تن سلاپس واکس و ۳ هزار و ۴۵۰ تن روغن اشاره کرد.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا نیز در شهریور ماه شاهد معامله بیش از ۵۹۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال بود.

در این تالار ۴۱۹ هزار تن انواع فولاد، ۲۴ هزار و ۹۹۰ تن انواع مس، ۵۵۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۶ تن کنسانتره ، ۵ کیلوگرم شمش طلا، ۲ هزار تن کک، ۱۰۰ تن روی، ۱۴۰هزار تن سنگ آهن و ۷ هزار و ۸۲۰ تن انواع آلومینیوم از سوی مشتریان خریداری شد.

بازار فرعی بورس کالا نیز طی مدت مذکور معامله ۳ هزار و ۹۰۲ تن انواع محصول معدنی، یک هزار و ۱۹۴ تن انواع محصول کشاورزی، یک هزار و ۲۶۲ تن ضایعات و ۵۰۰ تن سولفات را تجربه کرد.

