مواضع ایران و ترکیه درباره وحدت ملی عراق کاملا هماهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری جزئیاتی از گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و ترکیه را منتشر کرد.



حجت الاسلام حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در این گفتگو اظهار داشتند که مواضع دو کشور در ارتباط با موضوع همه پرسی در اقلیم کردستان عراق ، تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور کاملا با یکدیگر هماهنگ است.

روحانی با ابراز خرسندی از تعامل خوب ایران و ترکیه در این زمینه اظهارداشت: برای جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق و امنیت منطقه بسیارمهم وحیاتی است وباید به برهم زنندگان ثبات و امنیت منطقه پیام روشنی داده شود.

روحانی تصریح کرد: هماهنگی و همراهی کشورهای منطقه در این ارتباط بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود و بی تردید کشورهای منطقه اجازه شکل گیری بی ثباتی جدیدی را در منطقه نخواهند داد.

رییس جمهور ترکیه نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به اقدامات گسترده کشورش در مقابله با بی ثباتی در عراق به دنبال تشکیل شورای امنیت ملی ترکیه و نشست فوق العاده مجلس کشورش برای اتخاذ تصمیمات لازم در ارتباط با این همه پرسی افزود: در این نشست ها درباره اقدامات سیاسی ، اقتصادی و نظامی و هر حرکتی که انجام آن لازم باشد، بحث و گفت و گو شد و مجلس نیز اختیار انجام عملیات مرزی را در ارتباط با تحولات عراق و سوریه به دولت داد.

رییس جمهور ترکیه در ابتدای این گفت وگو تاکید کرد که ترکیه آماده است روابط خود را در همه زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.

اردوغان همچنین تصریح کرد که تمامی وزارتخانه های مرتبط ، طرحها و برنامه های خود را برای توسعه روابط دو کشور جهت ارائه و بررسی در چهارمین نشست شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه آماده کرده اند.