به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان استانداری بوشهر اظهار داشت: در دوره چهار ساله استانداری مصطفی سالاری در بوشهر خدمات بسیار خوبی ارائه شده است و شاهد پیشرفت‌هایی در سطح استان هستیم.

وی افزایش تخت‌های بیمارستانی استان از ۸۰۰ تخت به هزار و ۶۰۰ تخت را یکی از این دستاوردها عنوان کرد و ادامه داد: تدوین طرح توسعه شیرین‌سازی آب دریا به میزان ۱۱۰ هزار متر مکعب در روز از دیگر اقدامات بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر به اجرای هشت پروژه بزرگراهی در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح نوین آبیاری نخیلات استان بوشهر از دیگر پروژه‌های مهم در استان است.

وی به اجرای طرح منطقه ویژه شمال استان بوشهر اشاره کرد و افزود: طرح ۱۵ گانه امید اجتماعی از طرح‌های ابتکاری دکتر سالاری در استان بوشهر بود که دستاوردهای خوبی را نیز به همراه داشته است.

زرین‌فر به اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: نتیجه کوتاه مدت این طرح افزایش ۱.۵ برابری رتبه های زیر هزار دانش‌اموزان استان در کنکور سراسری بوده است و دستاوردهای درازمدت را نیز در پی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر از تصویب ساماندهی کالاهای همراه ملوان و ته‌لنجی به عنوان دستاوردی دیگر در دوره حضور سالاری یاد کرد.

مصطفی سالاری استاندار سابق بوشهر به عنوان استاندار گیلان توسط دولت معرفی شده به زودی در این استان مشغول به کار خواهد شد.