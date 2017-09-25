روحانی درگذشت آیت الله سیدمحمدرضا غروی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حضرت آیتالله سید محمدرضا غروی از چهرههای تأثیرگذار نهضت امام خمینی(ره) ، برای آن فقید رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم مجاهد، حضرت آیتالله سید محمدرضا غروی از چهرههای تأثیرگذار نهضت امام خمینی(ره) موجب تألم خاطر شد.
این فقیه وارسته آثار و خدمات ارزندهای را در گسترش معارف الهی و ترویج آموزههای دینی و سیره نبوی(ص) به یادگار گذاشت.
اینجانب این ضایعه را محضر مراجع عظام، علما و فضلا، شاگردان، بیت مکرم ایشان بویژه فرزند گرامیشان آیتالله سید محمد غروی، آیتالله خرازی و همچنین جناب آقای سیدصادق خرازی تسلیت میگویم و در این ایام ایثار و شهادت، برای آن فقید رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
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