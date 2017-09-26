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۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

برپایی نمایشگاه موضوعی کتاب جهانگردی در کتابخانه حسینیه ارشاد

برپایی نمایشگاه موضوعی کتاب جهانگردی در کتابخانه حسینیه ارشاد

نمایشگاه موضوعی کتاب روز جهانی جهانگردی همزمان با این روز در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه موضوعی کتاب روز جهانگردی در ادامه روند برگزاری نمایشگاه های موضوعی کتاب در این کتابخانه برگزار می شود.

از سال ۱۹۸۰ سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (ONWTO) سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی در گردشگری جهانی محسوب می‌شود.

هدف از گرامی داشت چنین روزی، بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.

کتابخانه عمومی حسینیه‌ ارشاد به همین مناسبت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ مهر نمایشگاهی از منابع موجود را در ساعات کار کتابخانه واقع در خیابان دکتر شریعتی برپا می کند.

کد مطلب 4098530

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