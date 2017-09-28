کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به ۷۵هزار تومان/بهترین زمان خرید تسه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تابستان امسال معاملات مسکن با توجه به افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی معاملات خرید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از وضعیت بسیار بهتری نسبت به معاملات مسکن در دوره رکودِ عمیقِ ۵ سال اخیرِ بخش مسکن برخوردار بود، معاملات «اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن» نیز در طول تابستان با فراز و نشیب های متعددی مواجه شد که نرخ این اوراق را با تغییرات مواجه می کرد. ولی به طور میانگین نرخ ها در بازه ۷۷ تا ۷۹ هزار تومان متغیر بود.

با این حال کاهش نرخ اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر به ۷۵ هزار تومان نشان دهنده کاهش معاملات مسکن و تقاضای خرید این اوراق از بازار سرمایه است.

در روزهای اخیر روند کاهش قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن متعلق به شهریور ماه امسال که در فرابورس با نماد «تسه ۹۶۰۶» عرض می شود به هر برگه ۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان کلید خورد.

همچنین در روز سه شنبه سایر نمادهای متعلق به اوراق تسهیلات مسکن از جمله برگه های منتشره در بهمن ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۰۵» و اوراق مربوط به ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ۹۶ نیز با نمادهای مربوطه همگی در کانال ۹۶ هزار تومانی معامله شدند.

در ادامه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، دیروز(چهارشنبه ۵ مهرماه) به عنوان آخرین روز معامله اوراق تسهیلات در هفته جاری و سپس تعطیلی بازار سرمایه تا دوشنبه هقته آینده نیز قیمت برگه های تسهیلات مسکن برای چند نماد در کانال قیمتی ۷۵ هزار تومان معامله شد که نشان دهنده کاهش تقاضا و مازاد عرضه اوراق تسهیلات است.

هر چند که در ساعت پایانی معامله گران با کم کردن عرضه و خودداری از فروش برگه های خود، توانستند مجددا اوراق تسهیلات متعلق به شهریور ۹۶ با نماد تسه ۹۶۰۹ را به ۷۶ هزار و ۶۰۰ تومان برگردانند.

به نظر می رسد با توجه به فرارسیدن ماه های محرم و صفر که همواره از نظر فرهنگی با کاهش معاملات مسکن مواجه هستیم، خرید و فروش اوراق تسهیلات نیز کاهش یابد.

حمیدرضا چراغی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بهترین زمان برای خرید اوراق در دو ماه جاری است و احتمال افزایش مجدد آنها در آذرماه وجود دارد.

به خصوص که کارشناسان پیش بینی می کنند روند افزایش معاملات مسکن با توجه به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در ماه ها آتی نیز ادامه خواهد داشت.

در عین حال روز سه شنبه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اعلام کرده بود بانک مرکزی قصد دارد تا پایان سال باز هم از نرخ سود سپرده ها بکاهد که این موضوع به جذاب تر شدن بازار مسکن در ماه های آتی کمک خواهد کرد.