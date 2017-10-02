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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۸:۲۷

در اثر بی احتیاطی راننده سرویس مدرسه؛

مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی در رشت مصدوم شد

مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی در رشت مصدوم شد

رشت- مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی رشت در محل مأموریت خود در محدوده تقاطع بلوار دیلمان- اصفهان این شهر به دلیل بی احتیاطی راننده سرویس مدرسه دچار سانحه و جراحات شدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان درباره جزئیات این خبر به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه بی احتیاطی راننده سرویس مدرسه در محدوده تقاطع بلوار دیلمان- اصفهان شهر رشت سبب شد تا مأمور پلیسی که در محل مأموریت خود به سر می بُرد، دچار سانحه شده و به شدت آسیب ببیند.

سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: خوشبختانه سرنشینان سرویس مدرسه آسیبی ندیده اند.

وی بر لزوم رعایت حق تقدم در تقاطع ها و همچنین سرعت مطمئنه در هوای بارانی تأکید کرد و گفت: رانندگان موظفند در مدخل ورودی تقاطع ها ایست کامل کرده و بعد از مطمئن شدن از شرایط ایمن، به مسیر خود ادامه دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان همچنین بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی از جانب رانندگان سرویس مدارس برای حفظ سلامت دانش آموزان تأکید کرد.

کد مطلب 4102051

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