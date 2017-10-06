«رمانی با یک طوطی»در بازارکتاب/ رونمایی از چهره تازه روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی به تازگی کتاب «رمانی با یک طوطی» نوشته آندرس ولوس را با ترجمه آبتین گلکار منتشر کرده است.
این مترجم و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر درباره این کتاب عنوان کرد: آندری وُلوس نویسندهای است که با وجود آن که روسیالاصل است، به علت تولد در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، به مضمونهای شرقی علاقه دارد. اولین رمانش «خرمآباد» است. خرمآباد نامی است که او به شهر دوشنبه داده است. کتابی هم که بیش از همه باعث شهرت او در روسیه شده است، «بازگشت به پنجرود» نام دارد که زندگینامه خیالی رودکی است.
وی ادامه داد: این نویسنده در این اثر کل زندگی رودکی و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی زمانهی او را، از یک طرف با استناد به منابع تاریخی و از طرف دیگر با تکیه بر افسانههای رایج و تخیل شخصی خودش به تصویر میکشد و اثری ارائه میدهد که هرچند قابلاستناد علمی نیست، ولی در ارائه فضایی واقعی از حیات اجتماعی بخارای زمان سامانیان کاملاً قانعکننده به نظر میرسد. عجیب به نظر میرسید که رمانی با چنین موضوع «غیرروسی» مورد توجه طیف وسیعی از خوانندگان قرار بگیرد، ولی این اتفاق افتاد و رمان با استقبال کمسابقهای روبهرو شد و جایزهی بوکر روسی را در سال ۲۰۱۳ به دست آورد.
گلکار در ادامه با اشاره به کتاب «رمانی با یک طوطی» گفت: حوادث کتاب «رمانی با یک طوطی» در فضای به کلی متفاوتی با «بازگشت به پنجرود» رخ میدهند. ماجرا در همین روزگار اکنون و در قلب شهر مسکو اتفاق میافتد. همانگونه که در مقدمه هم آمده است، وُلوس در این کتاب با نثری ساده و روشن به مسئله غلبه نگرش تجاری و سرمایهداری بر دانش و فرهنگ میپردازد، مشکلی که ظاهراً ابعادی فراگیر و جهانی به خود گرفته است.
این مترجم افزود: این کتاب غیر از این، به موضوعات جالبتوجه دیگری نیز پرداخته است. نقش و جایگاه شعر و شاعری در جامعه امروز روسیه از جمله مسائلی است که در رمان پیوسته دربارهاش صحبت میشود. همچنین به خوبی نشان داده میشود مسئولان و کارمندان سابق نهادهای دولتی و امنیتی امروز چگونه با چهرهای بهظاهر موجه در جامعه خودی نشان میدهند و همچنان اهرمهای زندگی مملکت را در دست دارند.
به گفته گلکار انتقادهای گاه تندوتیزی هم از حکومت وقت شوروی در گوشه و کنار اثر مشاهده میشود و اصولاً در برخی از صفحات احساس میشود کتابخانهای را که محل وقوع ماجراست، میتوان نمادی از کل روسیه دانست و رخدادها را به کل مملکت تعمیم داد.
نشر ماهی این کتاب را با آگاهی و اجازه نویسنده و خرید حق کپیرایت آن منتشر کرده است.
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