محمدرضا ترکی دبیر هفتمین جشنواره شعر انقلاب شد

یه گزارش خبرگزاری مهر، حکم انتصاب ترکی به سمت دبیر هنری «هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب» به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی

نظر به شایستگی‌های ممتاز علمی و ادبی و نقش برجسته و جایگاه ویژه جناب‌عالی در سپهر شعر انقلاب اسلامی، به موجب این حکم به عنوان دبیر هنری «هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب» منصوب می‌شوید.

شعر انقلاب به تعبیر رهبر ادیب و فرزانه انقلاب، شعری است در خدمت عدالت و انسانیت، وحدت و رفعت ملی و پیشرفت همه جانبه «انسان‌سازی» به معنای واقعی کلمه.

شعر فارسی امروز سنگری برای دفاع از شکل اندیشه‌ورزی و جهان‌بینی اسلامی ایران است و بی‌تردید اهتمام در حوزه شعر انقلاب تلاش برای صیانت از یک ثروت معنوی است. یکی از بایسته‌های اساسی در مسیر حفظ و گسترش این دارایی ملی، تلاش مستمر جهت ترویج دستاوردها و همچنین تقویت بنیان‌های آن در همه ابعاد است. جشنواره شعر انقلاب تلاشی است در مسیر تحقق همین اهداف.

ان‌شاءالله از رهگذر همت و درایت جناب‌عالی و با قرار دادن تعریف یاد شده از شعر انقلاب در سرلوحه اهداف و موضوعات این جشنواره، گامی موثر به سوی معرفی، تقویت و اعتلای هرچه بیشتر شعر انقلاب برداشته شود.