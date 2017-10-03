۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

با حکم فاضل نظری؛

محمدرضا ترکی دبیر هفتمین جشنواره شعر انقلاب شد

محمدرضا ترکی طی حکمی از سوی فاضل نظری، معاون هنری و رئیس جشنواره‌های حوزه هنری، به عنوان دبیر هنری «هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب» منصوب شد.

یه گزارش خبرگزاری مهر،  حکم انتصاب ترکی به سمت دبیر هنری «هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب» به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی

نظر به شایستگی‌های ممتاز علمی و ادبی و نقش برجسته و جایگاه ویژه جناب‌عالی در سپهر شعر انقلاب اسلامی، به موجب این حکم به عنوان دبیر هنری «هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب» منصوب می‌شوید.

شعر انقلاب به تعبیر رهبر ادیب و فرزانه انقلاب، شعری است در خدمت عدالت و انسانیت، وحدت و رفعت ملی و پیشرفت همه جانبه «انسان‌سازی» به معنای واقعی کلمه.

شعر فارسی امروز سنگری برای دفاع از شکل اندیشه‌ورزی و جهان‌بینی اسلامی ایران است و بی‌تردید اهتمام در حوزه شعر انقلاب تلاش برای صیانت از یک ثروت معنوی است. یکی از بایسته‌های اساسی در مسیر حفظ و گسترش این دارایی ملی، تلاش مستمر جهت ترویج دستاوردها و همچنین تقویت بنیان‌های آن در همه ابعاد است. جشنواره شعر انقلاب تلاشی است در مسیر تحقق همین اهداف.

ان‌شاءالله از رهگذر همت و درایت جناب‌عالی و با قرار دادن تعریف یاد شده از شعر انقلاب در سرلوحه اهداف و موضوعات این جشنواره، گامی موثر به سوی معرفی، تقویت و اعتلای هرچه بیشتر شعر انقلاب برداشته شود.

حمید نورشمسی

