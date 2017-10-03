محمدرضا ترکی دبیر هفتمین جشنواره شعر انقلاب شد

یه گزارش خبرگزاری مهر، حکم انتصاب ترکی به سمت دبیر هنری «هفتمین جشنواره بینالمللی شعر انقلاب» به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی
نظر به شایستگیهای ممتاز علمی و ادبی و نقش برجسته و جایگاه ویژه جنابعالی در سپهر شعر انقلاب اسلامی، به موجب این حکم به عنوان دبیر هنری «هفتمین جشنواره بینالمللی شعر انقلاب» منصوب میشوید.
شعر انقلاب به تعبیر رهبر ادیب و فرزانه انقلاب، شعری است در خدمت عدالت و انسانیت، وحدت و رفعت ملی و پیشرفت همه جانبه «انسانسازی» به معنای واقعی کلمه.
شعر فارسی امروز سنگری برای دفاع از شکل اندیشهورزی و جهانبینی اسلامی ایران است و بیتردید اهتمام در حوزه شعر انقلاب تلاش برای صیانت از یک ثروت معنوی است. یکی از بایستههای اساسی در مسیر حفظ و گسترش این دارایی ملی، تلاش مستمر جهت ترویج دستاوردها و همچنین تقویت بنیانهای آن در همه ابعاد است. جشنواره شعر انقلاب تلاشی است در مسیر تحقق همین اهداف.
انشاءالله از رهگذر همت و درایت جنابعالی و با قرار دادن تعریف یاد شده از شعر انقلاب در سرلوحه اهداف و موضوعات این جشنواره، گامی موثر به سوی معرفی، تقویت و اعتلای هرچه بیشتر شعر انقلاب برداشته شود.
