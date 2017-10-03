پرسپولیس در صدر بهترین تیم های فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رده بندی برترین تیم های باشگاهی جهان امروز اعلام شد که طی آن تیم رئال مادرید اسپانیا در صدر بهترین های جهان قرار دارد. در این رده بندی پرسپولیس به عنوان بهترین تیم ایران در رده صد و پنجاه و دوم ایستاده است.

با این حال شاگردان برانکو در صدر بهترین تیم های فوتبال ایران قرار گرفته اند. رده‌بندی ۱۰ تیم باشگاهی برتر ایران هم به ترتیب زیر است:

۱- پرسپولیس با ۱۵۶۰ امتیاز/ رده جهانی: ۱۵۲

۲- استقلال با ۱۴۹۸ امتیاز/ رده جهانی: ۲۷۸

۳- تراکتورسازی با ۱۴۹۴ امتیاز/ رده جهانی: ۲۹۱

۴- ذوب‌آهن با ۱۴۶۴ امتیاز/ رده جهانی: ۳۶۱

۵- سپاهان با ۱۴۱۴ امتیاز/ رده جهانی: ۵۴۹

۶- نفت تهران با ۱۴۱۲ امتیاز/ رده جهانی: ۵۶۲

۷- فولاد خوزستان با ۱۴۰۶ امتیاز/ رده جهانی: ۵۸۹

۸- استقلال خوزستان با ۱۳۰۹ امتیاز/ رده جهانی: ۶۷۹

۹- پدیده با ۱۳۶۱ امتیاز/ رده جهانی: ۸۳۶

۱۰- سایپا با ۱۳۵۲ امتیاز/ رده جهانی: ۸۹۰