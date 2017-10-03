تذکر ۶۹ نماینده به رئیس جمهور درموردکنترل واردات محصولات تراریخته

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی قرائت شد.

بر این اساس سیدفاطمه حسینی در تذکری به وزیر اقتصاد خواستار پرداخت وام ازدواج به بانوانی شد که در زمان ازدواج کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

حشمت الله فلاحت پیشه و قاسم جاسمی نمایندگان استان کرمانشاه نیز در تذکری به وزیر رفاه خواستار صدور دستور احداث کارخانه قند و در تذکری به رئیس جمهور خواستار پرداخت وجه گندم کشاورزان شدند.

محمدعلی شاعری نماینده بهشهر به همراه ۱۶۸ نماینده دیگر در تذکری به رئیس جمهور خواستار کنترل واردات و جلوگیری از رهاسازی تولید و مصرف محصولات تراریخته شدند.

داود محمدی نماینده قزوین در تذکری به رئیس جمهور نسبت به عدم اجرای قانون برنامه ششم در خصوص ایثارگران انتقاد کرد.

فریدون احمدی نماینده زنجان در تذکری به رئیس جمهور بر لزوم توجه جدی به امور اداری شهدای حمله تروریستی مجلس تاکید کرد.