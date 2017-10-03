۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

مدیرکل پدافند غیرعامل بوشهر:

رزمایش پدافند غیرعامل در ۳ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیرکل پدافند غیرعامل استان بوشهر گفت: رزمایش پدافند غیرعامل در ۳ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم مرادی ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور و دیگر سران قوا همواره بر لزوم توجه ویژه به موضوع پدافند غیرعامل تاکید دارند و در همین راستا کارهای خوبی انجام شده است.

وی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه‌های مختلف از جمله در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد و ادامه داد: ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی نیز تشکیل شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان بوشهر با اشاره به آغاز هفته پدافند غیرعامل از ششم آبان ماه بیان کرد: در این هفته برنامه‌های مختلفی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری رزمایش پرتوی در زمستان امسال و تدوین برنامه آموزش کارگروه‌های پدافند غیرعامل استان در قالب قرارگاه پرتوی خبر داد و افزود: برگزاری همایش تخصصی، تولید و توزیع محصولات فرهنگی، تبلیغات شهری و اداری با موضوع پدافند غیرعامل در دستور کار است.

مرادی از برگزاری همایش جهاد، انقلابی‌گری و جلوگیری از نفوذ دشمن با محوریت پدافند غیرعامل خبر داد و افزود: همایش تخصصی پدافند غیرعامل با همکاری اداره کل پدافند غیرعامل استانداری و سپاه امام صادق (ع) با موضوع پرتوی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سه رزمایش پدافند غیرعامل در سه نقطه استان بوشهر با همکاری همکاری آموزش و پرورش و سازمان بسیج دانش آموزی برگزار خواهد شد.

