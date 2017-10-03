ام نایت شیامالان سراغ فیلم جدید رفت/ ترکیب دو فیلم در فیلم سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مدیران اجرایی کمپانی یونیورسال پیکچرز و بوئنا ویستا اینترنشتال اعلام کردند ام نایت شیامالان کار عکاسی رسمی فیلمش را با عنوان «گلس» در فیلادلفیا شروع کرده است.
این فیلم در آمریکای شمالی در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ از سوی یونیورسال توزیع میشود. بوئنا ویستا نیز کار توزیع بینالمللی فیلم را برعهده دارد.
در این فیلم بروس ویلیس در نقش دیوید دان و ساموئل ال جکسون در نقش الایژا پرایس یا آقای گلس از فیلم «نشکن» ظاهر میشوند. از فیلم «شکاف» نیز جیمز مکآووی در نقش کوین وندل کرامب در فیلم جدید بازی میکند و آنیا تیلور-جوی نیز به عنوان کسی که تنها بازمانده از نبرد با هیولا بود، در این فیلم حضور مییابد.
این کارگردان مطرح فیلمهای تریلر و ترسناک در پروژ جدید خود قصد دارد با حضور بازیگران مطرح دو فیلم قبلی خود، روایت جدیدی از ترکیب دو فیلم «نشکن» و «شکاف» که فیلمهایی روان شناختی بودند، بسازد.
شیامالان چندی پیش برای اعلام خبر ساخته شدن این فیلم گفته بود: فیلم جدید من هم دنبالهای برای «نشکن» و هم دنبالهای برای «شکاف» خواهد بود.
وی تاکید کرده بود با ساخته شدن «گلس» یا «شیشه» یکی از رویاهایش را که ترکیب هر دو فیلم در یک فیلم سوم بوده، محقق میکند.
به این ترتیب بروس ویلیس و ساموئل ال. جکسون نزدیک به دو دهه پس از اکران فیلم «نشکن» دوباره برای ایفای نقشهایشان جلوی دوربین این کارگردان میروند.
«نشکن» که سال ۲۰۰۰ اکران شد دومین فیلم شیامالان پس از موفقیت چشمگیر فیلم «حس ششم» بود. این فیلم داستان رابطه دوگانه بین دیوید دان و آقای گلس را دنبال و یک رویارویی نمادین بین یک ابرقهرمان و شخصیت منفی مقابلش را تصویر میکرد.
جیمز مک آووی که در فیلم «شکاف» محصول ۲۰۱۶ نقش شخصیت کوین وندل کرامب و البته ۲۳ شخصیت جداگانه دیگرش را بازی کرده بود، نیز در فیلم جدید بازی میکند. آنیا تیلور-جوی هم نقش کیسی را ایفا خواهد کرد.
ام. نایت شیامالان کارگردان و نویسنده آمریکایی-هندی بیشتر برای ساخت فیلمهای فراطبیعی و ترسناک شهرت دارد.
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