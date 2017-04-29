ترکیب دو فیلم ترسناک برای ساخت اثری جدید/ رویایم محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، شیامالان با انتشار چند توییت تایید کرد که نه تنها یک دنباله بر کارهای قبلی‌اش در راه است بلکه این دنباله قصد دارد روایت دو فیلم وی را با هم ترکیب کند.

شیامالان نوشت: ۱۷ سال زمان برد اما بالاخره می‌توانم به سوالی که همیشه از من پرسیده می‌شود پاسخ بدهم؛ این سوال که «می‌خواهی دنباله‌ای برای «نشکن» بسازی یا نه؟» اکنون پاسخ من این است: فیلم جدید من هم دنباله‌ای برای «نشکن» و هم دنباله‌ای برای «شکاف» خواهد بود. این همیشه یکی از رویاهای من بود که بتوانم هر دو فیلم را در یک فیلم سوم با هم ترکیب کنم.

این دنباله که عنوان هوشمندانه «گلس» یا «شیشه» برای آن انتخاب شده، یک تریلر کمیک بوکی خواهد بود و در آن مجموعه بازیگران پرستاره فیلم‌های وی بازمی‌گردند. بروس ویلیس و ساموئل ال. جکسون که نقش شخصیت الایژا پرایس یا همان آقای گلَس را بازی کرده بود، نزدیک به دو دهه پس از اکران فیلم «نشکن» دوباره برای ایفای نقش‌های‌شان بازمی گردند.

«نشکن» که سال ۲۰۰۰ اکران شد دومین فیلم شیامالان پس از موفقیت چشمگیر فیلم «حس ششم» بود. این فیلم داستان رابطه دوگانه بین دیوید دان و آقای گلس را دنبال می‌کند و یک رویارویی نمادین بین یک ابرقهرمان و شخصیت منفی مقابلش است.

جیمز مک آووی که در فیلم «شکاف» محصول ۲۰۱۶ نقش شخصیت کوین وندل کرامب و البته ۲۳ شخصیت جداگانه دیگرش را بازی کرده بود، نیز در فیلم جدید بازی می‌کند. آنیا تیلور-جوی هم نقش کیسی را ایفا خواهد کرد. شیامالان در توییتی دیگر نوشت: یونیورسال پیکچرز فیلم «گلس» را روز هجدهم ژانویه ۲۰۱۹ در سراسر جهان اکران خواهد کرد. این یکی برای راز نگه نداشتن چطور بود!

همانطور که می‌شد انتظارش را داشت، هواداران این چهره محبوب ژانر تریلر که مدتی پیش سریال «کاج‌های خودسر» را ساخته بود بسیار هیجان‌زده هستند و اشتیاق خود را در سراسر رسانه‌های اجتماعی به نمایش گذاشتند. جف کایلی که یک روزنامه نگار بازی‌های ویدیویی و مجری تلویزیونی است در توییتر خود نوشت: دنباله «شکاف» و «نشکن» به عنوان فیلم بعدی ام. نایت؛ چه زمان مناسبی است برای زنده بودن. سم جکسون و ویلیس هم برمی گردند!

یک هوادار دیگر نوشت: مثل پرتویی از نور خورشید از میان ابرهاست، ام. نایت شیامالان اعلام کرد فیلم جدیدش دنباله ای برای هر دو فیلم «نشکن» و «شکاف» خواهد بود.

ام. نایت شیامالان کارگردان و نویسنده آمریکایی-هندی است. او بیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های فراطبیعی و ترسناک شهرت دارد. او را بارها با کارگردان‌های بزرگی چون استیون اسپیلبرگ و آلفرد هیچکاک مقایسه کرده‌اند.