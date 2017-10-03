سرهنگ «علی حدادی» فرمانده منطقه پدافند هوایی مرکزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی حدادی با حکم امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) به عنوان فرمانده منطقه پدافند هوایی مرکزی منصوب شد.

پیش از این سرهنگ «ابوالفضل توکلی» فرماندهی این منطقه پدافندی را بر عهده داشته است.

سردار بلالی معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید منطقه پدافند هوایی مرکزی اظهار داشت: حضور نیروهای مختلف نظامی در این منطقه، لزوم هماهنگی، انسجام و وحدت نیروها را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه به حول و قوه الهی این هماهنگی هم اکنون با قوت تمام وجود دارد، ابراز امیدواری کرد: این همدلی و هماهنگی با وجود تغییر و تحول انجام شده همچنان ادامه یابد.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در ادامه با بیان اینکه فرصت خدمت صادقانه در مسئولیت‌هایی که به یک شخص سپرده می‌شود بسیار کم است، گفت: باید تلاش کنیم در این مدت محدود، مسئولیت سپرده شده را به نحو احسن انجام داده و بدین وسیله رضایت خداوند متعال را به دست آوریم.

همچنین وی تاکید کرد: کار موثر، تلاش مضاعف می‌خواهد و قطعا با ساده انگاری هیچ کار موثری انجام نخواهد شد و روحیه‌ی بسیجی، انقلابی و پرتحرک، کار را پیش خواهد برد.

وی در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در زمان شروع به کار دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت :ایشان در سفارش اعضای دولت به کار و تلاش مضاعف به امیر کبیر اشاره کردند و دوره‌ی کوتاه خدمت او در آن زمان را سرشار از برکات زیادی خواندند که هم اکنون نیز آثار خدمت او قابل لمس است.

سردار بلالی با بیان اینکه در دو ماه اخیر تغییر و تحول‌های زیادی در سطح قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) صورت گرفته است، گفت: علت این است که تعدادی از امیران این قرارگاه در سن بازنشستگی قرار گرفته‌اند و سعی می‌شود ضمن استفاده از تجارب ارزشمند آن‌ها از فرماندهان جوان و مستعد در جهت پیشبرد اهداف راهبردی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) استفاده شود.