برگزاری ۸۰ برنامه فرهنگی ویژه شهادت امام سجاد (ع) در تویسرکان

حجت‌الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی قرآنی به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) توسط تشکلهای دینی و هیئات مذهبی در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

وی گفت: برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع پلاکارد، توزیع محصولات فرهنگی، برگزاری مراسم عزاداری، برگزاری مسابقات قرآنی، فرهنگی، برپایی روضه های خانگی و اعزام سخنران و مداح به این جلسات از جمله برنامه های شاخص تشکلهای دینی ویژه شهادت امام سجاد (ع) بود.

سرپرست تبلیغات اسلامی تویسرکان همچنین از برگزاری مراسم عزاداری شب شهادت امام سجاد(ع) در ۸۰ مسجد این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه مساجد خانه های خدا در روی زمین و بهترین مکان برای تعظیم شعائر اسلامی است، گفت: ۱۶۹ مسجد در ۳ شهر، ۲ بخش و ۱۰۴ روستای شهرستان تویسرکان وجود دارد.

حجت الاسلام کاروند گفت: در شب شهادت چهارمین پیشوای شیعیان جهان حضرت زین العابدین امام سجاد(ع) محافل سخنرانی و عزاداری در ۳۰ مسجد شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و ۵۰ مسجد روستایی در بخش های مرکزی و قلقلرود این شهرستان برگزار شد.

کاروند ادامه داد: ائمه جماعات مساجد و مبلغان مستقر و طرح هجرت اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان پیرامون ابعاد شخصیتی و فضائل اخلاقی امام سجاد(ع) و نقش آن حضرت در زنده نگه داشتن پیام عاشورا و انتقال به آینده گاه سخنرانی کردند.