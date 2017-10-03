مخالفت کمیسیون آموزش مجلس با تحقیق و تفحص از دوران وزارت فرهادی

سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره تصدی محمد فرهادی (وزیر سابق) اظهار داشت: این موضوع در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شد و در نهایت پس از رای‌گیری، موافقت اعضای کمیسیون را بدست نیاورد و تصویب نشد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص عمدتا در محورهایی مانند وضعیت کیفی آموزش عالی، اعتبارات پژوهشی و فعالیت های فرهنگی دانشگاهها تهیه شده بود که به تصویب نرسید.

عضو کمیسیون و آموزش تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به معرفی نشدن گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم تا امروز گفت: اعضای کمیسیون معتقدند که باید هر چه سریع‌تر یک فرد علمی و قوی برای وزارت علوم معرفی شود؛ چرا که یکی از گره های اقتصاد مقاومتی، حوزه علمی و فناوری و مسئله اقتصاد دانش‌بنیان است.

ساداتی نژاد گفت: در حال حاضر وزارت علوم با سرپرست اداره می‌شود اما سرپرست معمولا اقتدار لازم را ندارد و باید هر چه سریع‌تر تکلیف وزیر معلوم شود و برای وزارت علوم با حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار عضو هیئت علمی جای گلایه و نگرانی است که چرا تا امروز وزیر معرفی نشده است.