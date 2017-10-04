وزیر ارتباطات از نمایشگاه دستاوردهای فضایی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته جهانی فضا همه ساله از ۴ تا ۱۰ اکتبر (۱۲ تا ۱۸ مهرماه) با هدف ارائه اهکارهای جدید برای بهره گیری از علم فضا برگزار می شود.

به همین مناسبت نمایشگاهی از دستاوردهای فضایی کشور با همکاری سازمان فضایی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برپا شد که وزیر ارتباطات از این نمایشگاه بازدید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام در این باره نوشت: این هفته، هفته جهانی فضا نام گرفته است. ماموریتهای کشور در حوزه استفاده صلح آمیز و غیردفاعی از دانش فضائی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و دو مجموعه سازمان فضائی ایران و پژوهشگاه فضایی، متولی این مأموریتها در وزارت ارتباطات هستند.

وی ادامه داد: امروز از آخرین مراحل ساخت ماهواره های ناهید ۲ و امیرکبیر و هم چنین ماهواره ظفر بازدیدی داشتم. نبوغ دانشمندان ایرانی با وجود عدم جلب همکاریهای بین المللی در ساخت ماهواره های سنجشی که کاربرد بیشماری در هواشناسی، مدیریت بلایای طبیعی، مدیریت منابع آب کشور و دیگر حوزه ها دارد، بی نظیر است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: باید بتوانیم این دانش را در عرصه های جاری نیازهای کشور بکار بگیریم و از شکل پژوهشی صرف خارج کنیم.