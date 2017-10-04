دبیر شانزدهمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در متن حکم مجید غلامی جلیسه خطاب به بهرامی آمده است:

«کتاب را بی تردید می‌توان یکی از قدیمی‌ترین رسانه‌ها دانست، اگر چه در دنیای امروز با وجود انبوه رسانه‌های با سرعت بالاتر از کتاب، وجه رسانه‌ای آن در موضوع اطلاع رسانی کمرنگ‌تر شده است اما کارکرد رسانه‌ای آن در موضوع عمق بخشی به مفاهیم و جهت دهی افکار را نمی‌توان نادیده گرفت. از نگاه دیگر کتاب یک منبع برای رسانه‌های جدید است و نیز یک موضوع مهم برای بررسی در رسانه‌ها. از سوی دیگر کتاب برای عرض اندام بیشتر در عرصه فرهنگی و نیز رونق جریان کتابخوانی به رسانه‌ها نیاز دارد؛ از این رو توجه به رابطه میان کتاب و رسانه بسیار مهم است. با توجه به اهمیت این موضوع و نیز با عنایت به توانمندی و تجربیات جنابعالی در حوزه رسانه و ارتباط تنگاتنگ با کتاب به موجب این حکم به سمت «دبیرشانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه» منصوب می‌شوید. امید که با استعانت از درگاه ایزد منان و بهره گیری از مشارکت و همراهی فعالان رسانه و کتاب، جشنواره‌ای در خور شان این دو حوزه برگزار شود.»

بر اساس این گزارش، علیرضا بهرامی، شاعر، روزنامه‌نگار و مدیر گروه فرهنگی هنری خبرگزاری ایسنا است که از جمله فعالیت‌های وی می‌توان به دبیری، داوری و مشاوره در جشنواره‌های مختلف حوزه‌های کتاب، ادبیات، رسانه، میراث فرهنگی، هنرهای تجسمی و سینما اشاره کرد. وی همچنین مدیرمسئولی، سردبیری، دبیری تحریریه و عضویت در شورای سیاست‌گذاری چند مجله را در کارنامه خود دارد و در دوره‌های پیشین جشنواره کتاب و رسانه به ‌عنوان برگزیده و داور حضور داشته است. مدیریت نشر آرادمان و تالیف کتاب‌های مختلف که به زبان‌های دیگر ترجمه شده است و همچنین نامزدی در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از دیگر سوابق دبیر شانزدهمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه» است.