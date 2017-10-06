مسدود بودن ۹۰ درصد خدمات «آمازون» برای کاربران ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تحریم های علیه ایران از سوی شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات دنیا، مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت خدمات دهی شرکت «آمازون» در ایران را تشریح کرد.

«آمازون» یکی از بزرگترین شرکتهای تجارت الکترونیک دنیا و بزرگترین کتابفروشی آنلاین جهان محسوب می شود که انواع خدمات بازیهای رایانه ای، فروش کتاب، فروش اینترنتی و کتابخوان های الکترونیکی را در سراسر دنیا ارائه می دهد.

این شرکت آمریکایی به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا، دسترسی کاربران ایرانی را به ۹۰ درصد خدماتش مسدود کرده و تنها ۱۰ درصد خدمات این شرکت در ایران، فعال است.

بررسی ها نشان می دهد که حدود ۱۱۳ مدل سرویس از سوی «آمازون» ارائه می شود که شامل ۹۴ سرویس زیرساختی برای توسعه دهندگان سیستم، ۶ سرویس شخصی، ۲ خدمت محتوایی و ۱۱ خدمت مرتبط با تجارت الکترونیکی می شود.

این درحالی است که از این تعداد خدمات، ۹۳ خدمت زیرساختی برای کاربران ایرانی مسدود و تنها یک سرویس زیرساختی برای توسعه دهندگان ایرانی فعال است. در همین حال ۳ سرویس شخصی برای ایرانی ها مسدود و ۳ سرویس در این قالب، قابل دسترسی است.

از سوی دیگر از تعداد سرویسهای تجارت الکترونیک آمازون نیز، تنها ۵ سرویس این سرویس دهنده برای کاربران ایرانی فعال بوده و ۶ سرویس دیگر در ایران مسدود است. از میان سرویس هایی که بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان به کاربران ایرانی ارائه می دهد، ۲ سرویس محتوایی فعال است.

براین اساس برآورد شده است که به رغم آنکه ۱۰۰ درصد خدمات محتوایی این سرویس دهنده برای کاربران ایرانی فعال است اما ۱۰۰ درصد خدمات زیرساختی این شرکت برای توسعه دهندگان سیستم در ایران مسدود و غیرفعال است.

از سوی دیگر، ۵۰ درصد خدمات تجارت الکترونیکی آمازون برای کاربران ایرانی و نیز ۲۵ درصد خدمات شخصی این سرویس دهنده، برای ایرانیها مسدود و غیرفعال است. ۷۵ درصد خدمات شخصی آمازون در دسترس کاربران ایرانی است.