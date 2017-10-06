قیمت نفت تقویت شد و ۲ درصد جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پنجشنبه شب با نشانههایی از این که عربستان سعودی و روسیه در سال بعد هم، تولید نفت را محدود خواهند کرد، بنچمارک نفت آمریکا دوباره به بالای ۵۰ دلار به ازای هر بشکه بازگشت.
بر این اساس، نفت برنت با جهشی ۲.۲ درصدی یا ۱.۲۰ دلاری در قیمت، ۵۷ دلار برای هر بشکه بسته شد، درحالیکه نفت خام آمریکا با جهشی ۸۱ سنتی یا ۱.۶ درصدی، در ۵۰.۷۹ دلار به ازای هر بشکه به کار خود خاتمه داد.
درحالیکه احتمالا پوتین و ملک سلمان در دیدار پادشاه عربستان از روسیه، به توافقی برای تمدید کاهش تولید نفت تا انتهای سال ۲۰۱۸ دست خواهند یافت، طبق گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، انتظار میرود رییسجمهور ترامپ به زودی اعلام کند که توافق بینالمللی بسیار مهم برای محدود کردن برنامه هستهای ایران را رد میکند، که برداشتن این گام میتواند منجر به تجدید تحریمها علیه ایران و محدودتر شدن فروش نفت این کشور شود.
برنادت جانسون معاون اطلاعات بازار در دریلینگ اینفو دات کام، میگوید: به این ترتیب معامله بشکههای نفت به دلار آمریکا بسیار مشکل خواهد شد. صادرات تا حد زیادی به جریان خود ادامه خواهد داد؛ اما احتمالا میلیونها بشکه در معرض ریسک قرار خواهند گرفت.
با بالا رفتن مجدد قیمتها از ۵۰ دلار برای هر بشکه، تولیدکنندگان در حاشیه امنیت بیشتری قرار گرفتند.
این شرایط به حفاران اجازه میدهد درصورتی که کاهش قیمت اتفاق افتاد تا حدی جلوی ضرر را بگیرند و در نتیجه توافق اوپک برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز، با افزایش تولید حفاران آمریکا به خطر میافتد.
این درحالیست که عوامل دیگری هم بر قیمت نفت فشار میآورند؛ میدان نفتی شراره لیبی پس از وقفه دو روزه از چهارشنبه به تولید بازگشته است و صادرات نفت آمریکا هم در هفته گذشته به ۱.۹۸ میلیون بشکه در روز جهش کرده است.
نظر شما