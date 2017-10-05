اصل جبهه ما در سوریه است/رژیم صهیونیستی از اساس سست و بی پایه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امشب و در دومین مراسم سالگرد شهید حسین همدانی ضمن تشکر از برگزار کنندگان مراسم سالگرد شهید همدانی اظهار داشت: هر چه داریم از مکتب عاشورا و امام حسین (ع) است و انشالله این ملت در این مسیر هر سال ثابت قدم تر از گذشته باشند.

وی گفت: شهید همدانی از سابقون رزمندگان انقلاب و دفاع مقدس هستند، اصحاب شمال و یمین که در قرآن داریم و دوزخ و بهشت آنان را داریم در قرآن از سابقون نام می برند و آنها از مقربین درگاه الهی هستند و شهید همدانی هم از این دسته محسوب می شود چرا که از دوران نوجوانی تا آخرین لحظات عمرش در راه دفاع از اسلام بوده است.

ریس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: خیلی عجیب است فاصله نوشتن وصیت نامه آخری که نوشت؛ تنها دو هفته قبل از شهادت. خیلی باید از عرفان و معنویت بالایی برخوردار باشد که بداند آخرین روزهای عمرش را می گذراند. خواندن وصیت نامه شهدا برای ما ضروری است اما این وصیت نامه بسیار خاص است و باید بارها آن را خواند و از دل آن معنویت و برداشت خاص خود را داشته باشیم.

شهید همدانی از ابتدا در کنار روحانیت بود

باقری افزود: شهید همدانی همیشه سخت ترین ماموریت ها را انتخاب و بسیار جدی هم آنها را پیش برده و سربلند از صنه ای به صحنه دیگر رفته است.

وی با بیان اینکه شهید همدانی از ابتدا در کنار روحانیت بود و در کنار ایت الله شهید مدنی و ایت الله العظمی نوری همدانی قرار داشته است، گفت: هم چنین فرمانبرداری وی از رهبری معظم انقلاب هم مبین رابطه عمیق شهید با روحانیت و ولایت است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: از زمان انقلاب وی به دنبال فعالیت های انقلابی در همدان بود و بلافاصله پس از انقلاب اسلامی با درک و بصیرت ویژه ای که داشت خطر را شناخت و به عنوان یکی از بنیان گذران سپاه همدان محسوب می شود.

شهید همدانی به پشت جبهه دشمن نگاه کرد

وی ادامه داد: نقش آفرینی در امنیت کردستان، فرماندهی در سر پل ذهاب، گیلان غرب و دیگر مناطق مختلف جنگ که شهید همدانی و سپاه همدان در این مناطق بسیار تاثیر گذار بودند.

باقری اظهار کرد: شهید همدانی نقش اساسی در شکل گیری تیپ ۲۷ محمد رسول الله به همراه شهید شهبازی و همت و دیگر فرماندهان دارد. نقش وی در عملیات فتح المبین و بیت المقدس از دیگر افتخار آفرینی های شهید همدانی در دوران دفاع مقدس بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: تشکیل تیپ انصارالحسین سپاه همدان از افتخارات این شهید بزرگوار است، چه خوش درخشیدند نیروهای این سپاه همدان و چه نقش مثبتی را در عملیات های مختلف در جنگ داشتند.

وی افزود: شهید همدانی جزو اصحاب من ینتظر بودند، در روزهایی که بیش از شصت سال سن دارد و خیلی ها به دنبال استراحت و آرامش در زندگی هستند، او به فکر رفتن به سوریه و دفاع از حرم می افتد.

باقری گفت: شهید همدانی به پشت جبهه دشمن نگاه کرد، پشت این جبهه رژیم صهیونیستی است.

اصل جبهه ما در سوریه است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: شهید همدانی این مساله را درک می کرد که اگر سوریه، عراق و یا دیگر مناطق شکست بخورند نوبت به ام القرای اسلام می رسد بنابراین با درک این شرایط حساس در منطقه که حاصل توطئه دشمنان است در آن سن و سال به سوریه رفت، چرا که اصل جبهه ما در آنجا است.

وی افزود: اگر رهبری می فرماید که رژیم صهیونیستی ۲۵ سال بیشتر از عمرش نمانده، در واقع به اینجاها نگاه می کنند، رژیم صهیونیستی از اساس سست و بی پایه است اما خود را آهنین جلوه می دهد.

باقری گفت: شهید همدانی در سال ۹۰ که شرایط خاصی در سوریه حکم فرما بود به آنجا رفت، یک ارتش خسته که باید در ده ها جبهه در مقابل نیروهای تازه نفس و با انگیزه تروریست که از همه طرف هم تجهیز می شد و مناطق مختلفی را هم اشغال کرده بود و شکست های زیادی را به ارتش سوریه تحمیل میکرد، مبارزه می کرد. از طرف دیگر در عراق هم صحنه دیگری باز شده بود، در این شرایط دشوار شهید همدانی به آنجا رفت و با الگو برداری از بسیج نیروهای مردمی وارد این مساله شد که مردم شیعه، سنی، مسلمان و غیر مسلمان را آموزش دهد برای دفاع از کشورشان.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: اگر چنین توانی از جانب نیروهای مردمی ایجاد نشده بود حتما به لحاظ مادی سوریه سقوط کرده بود. سردار سلیمانی و شهید همدانی و دیگر فرماندهان مستشار ما کاری کردند که ورق برگشت و مناطق اشغال شده آرام آرام باز پس گرفته شد.

باقری با اشاره به یکی از خاطرات خود با سردار شهید همدانی در دوران دفاع مقدس گفت: در سال ٦٦ براساس تصمیم فرماندهی جنگ قرار شد یک تیم شناسایی برای پیدا کردن راهکار عملیاتی دو منطقه غرب کشور و شمال عراق اعزام شود، برهمین اساس بنده و سرلشکر ایزدی و چند فرمانده لشکر ازجمله شهید همدانی به این ماموریت اعزام شدیم. فرماندهان عالی رتبه قرارگاه جنگ به مدت ٢٠روز به منطقه شمال عراق در استان سلیمانیه اعزام شدند و با گذر از میادین مین و کمین های متعدد دشمن از سلیمانیه تا حلبچه راشناسایی کرده و نتیجه را به فرماندهان جنگ ارائه دادیم در این مدت ٢٠ روز که با شهید همدانی بودیم اخلاص و ازخود گذشتگی و فهم بالای فرماندهی در وی موج می زد.

وی ادامه داد: نفوذ کلام شهید همدانی در میان مردم سوریه کار را خیلی راحتتر کرد چرا که سوری ها به فرماندهان ایرانی نگاه خارجی ندارند، بلکه به عنوان فرشته و یک موجود مقدس نگاه میکنند که هر چه می گویند مقدس است و باید به آن عمل کرد، چرا که فرماندهان ایرانی بدون چشم داشت آنجا هستند.