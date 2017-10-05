آماده باش ۱۳۳۵پایگاه امداد و نجات در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی با اشاره به هشدار بارش از چند روز گذشته و احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی مناطق کشور اظهار کرد: در ادامه طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت هلال احمر همه پایگاه های امدادونجات سراسر کشور در حالت آماده باش بوده و به طور مشخص در مناطق احتمالی وقوع سیل، امکانات و تجهیزات مناسبی را قرار دادیم.

وی با تاکید بر اینکه تعامل خوبی میان سازمان های امدادرسان وجود دارد، افزود: آمارهای ارائه شده در حوزه خدمت رسانی به متاثران از سیل و برف بر میزان هماهنگی میان سازمان های امدادرسان تاکید دارد و بیانگر وجود توانمندی خوب برای ارائه خدمات بیشتر به مردم است.

در نیمه اول سال ۳۱ استان سیل زده امدادرسانی شدند

فتحی با اشاره به عملیات امدادرسانی در سیل از ابتدای سال جاری تا اواخر مرداد، گفت: از اول فروردین تا اواخر مرداد در ۳۱ استان عملیات سیل داشتیم و ۵۴ هزار نفر در این عملیات امدادرسانی شده‌اند که بیانگر خطرپذیر بودن کشور ما است.

وی با اشاره به احتمال افزایش خسارت مبنی بر سیل در نیمه دوم سال بیان کرد: براساس تجربیات سال‌های گذشته مبنی بر احتمال افزایش میزان خسارات ناشی از سیل در نیمه دوم سال، ما باید میزان آمادگی خود را بالا ببریم.

فتحی آمادگی برای شروع طرح امدادونجات زمستانه را از ابتدای مهرماه اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش میزان سفرها در اواخر شهریور سعی کردیم خدمات خود را با هماهنگی سایر دستگاه‌ها در محورهایی که نیازمند خدمات رسانی بیشتر هستند، ارتقا دهیم و برای شروع این طرح در اواسط آذرماه تا نوروز که طرح ملی امدادونجات نوروزی آغاز خواهد شد، برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

فعالیت ۲۴ ساعته ۵۳۵ پایگاه در سراسر کشور

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به اعلام جزئیات نحوه خدمت رسانی در قالب طرح امدادونجات زمستانه افزود: در حال حاضر ما ۵۳۵ پایگاه فعال به صورت ۲۴ ساعته در کشور داریم که به منظور خدمت رسانی بهتر این تعداد پایگاه در فصل زمستان به دو برابر یعنی ۱۳۳۵ پایگاه خواهد رسید و بالغ بر ۶ هزار نفر آماده خدمت رسانی در سطح کشور هستند.

فتحی با اشاره به حیطه وظایف اصلی جمعیت هلال احمر در حوادث طبیعی خاطرنشان کرد: هنگام وقوع حوادث طبیعی نظیر رانش زمین، سیل، زلزله یا حوادث جاده ای تجهیزات و نیروهای انسانی جمعیت هلال احمر آموزش‌های لازم را دیده‌اند و همچنین طی ۲ دوره در سال، دوره‌های آموزشی‌هایمان را مجددا باز آموزی می‌کنیم.

مردم با توجه به هشدارهای نهادهای امدادرسان پا به جاده بگذارند

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اعلام آمادگی کامل همه تجهیزات و پایگاه های جمعیت هلال احمر هنگام وقوع حوادث بیان کرد: به رغم آمادگی کامل همه نهادهای امدادرسان هنگام وقوع حوادث بدون همراهی مردم نمی‌توان پاسخگوی تمامی حوادث کشور باشیم و یاری مردم را می‌طلبیم.

وی ادامه داد: ما علاقه مند هستیم مردم در فرآیند مدیریت بحران به امدادگران هلال احمر و سایر هشدارهای نهادهای امدادرسان نظیر هواشناسی و سازمان مدیریت بحران توجه لازم را داشته باشند و بتوانند خطرات را پیش بینی کنند.

فتحی ابراز امیدواری کرد که مردم با رعایت نکات خود امدادی نظیر به همراه داشتن تجهیزات مناسب و نیز اقلام امدادی اولیه و همینطور تردد کمتر در مسیرهای کوهستانی در پاسخگویی به حوادث کشور کمک رسان نهادهای امدادی از جمله جمعیت هلال احمر باشند.