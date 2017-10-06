فایل های محرمانه آمریکایی با آنتی ویروس روسی سرقت شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، هکرهای روس با استفاده از نرم افزار آنتی ویروس کسپراسکای فایل های فوق امنیتی سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) (درباره شیوه مبارزه با حملات سایبری و جاسوسی درباره کشورهای دیگر) را هک کرده اند.

طبق اطلاعات به دست آمده پس از آنکه یکی از پیمانکاران این سازمان فایل های محرمانه را در رایانه شخصی خود قرار داد، هکرها به کمک آنتی ویروس کسپراسکای آنها را کشف و سرقت کردند.

این حمله در سال ٢٠١٥ میلادی آغاز و سال گذشته کشف شد. به گفته کارشناسان حمله سایبری مذکور یکی از قابل توجه ترین نفوذهای امنیتی در سال های اخیر است.