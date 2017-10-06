مطالبات «ژوزه» کامل پرداخت شد/ منتظر تأییدیه دادگاه CAS هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، طبق حکم دادگاه بین‌المللی ورزش، باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به مانوئل ژوزه سرمربی پیشین این باشگاه شده بود.

باشگاه پرسپولیس با استفاده از بودجه فصل جاری و کمک های مردمی هواداران خود، بدهی سنگین به مانوئل ژوزه را ظرف مدت سه روز، به حساب وکیل قانونی‌اش واریز کند تا مانع از محکومیت سنگین‌تر از سوی دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) شود.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ضمن تأیید خبر، به خبرنگار مهر گفت: کارهای مربوط به این بدهی انجام شده است و منتظریم تا تأییدیه دادگاه بین‌المللی ورزش را بگیریم . بعد از آن جزئیات مربوط به این پرونده را در اختیار هواداران قرار می دهیم.