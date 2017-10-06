تریلر فیلم علمی تخیلی تمام نشده کیانو ریوز پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، هنوز مراحل ساخت و فیلمبرداری پروژه «کپی ها» با بازی کیانو ریوز، آلیس ایو و توماس میدل ویچ به پایان نرسیده اما ستاره این فیلم تریلری از آن را برای هواداران به نمایش گذاشت.

داستان این فیلم بر بیولوژیستی متمرکز است که سعی دارد همه مرزهای موجود را بشکند تا بتواند خانواده اش را که در تصادف از دست داده دوباره به زندگی بازگرداند. او قصد دارد از طریق پروسه کپی سازی یا شبیه سازی و کلونینگ این کار را انجام دهد.

در نشستی که در کامیک کان با حضور عوامل این فیلم برگزار شد، جفری ناخمانف کارگردان فیلم گفت: «سوال های زیادی در باره مسایل اخلاقی و نیز مسایل فلسفی پیرامون بازگرداندن افراد به زندگی وجود دارد. همیشه وقتی می خواهی با مادر طبیعت مقابله کنی باید بهایش را بپردازی.»

ریوز که علاوه بر ایفای نقش اصلی مسئولیت تهیه کنندگی فیلم را هم بر عهده داشته، در این نشست بر این تاکید کرد که همیشه شیفته چنین روزی بوده و از چنین ایده، شخصیت و دنیایی خوشش آمده است.

این بازیگر گفت: «عاشق داستان علمی تخیلی هستم، عاشق اسب تروای پنهان در دل این داستان ها هستم و این که می توان همه جور ژانر را در داستان علمی تخیلی به کار گرفت.»

این بازیگر در انتهای نشست برای هوادارانش فاش ساخت که یک فیلم دیگر «بیل و تد» در دست ساخت است اما هنوز فیلمنامه آن آماده نیست. وی از ساخته شدن فیلم سوم «جان ویک» هم خبر داد که فیلمبرداری آن اوایل سال جدید میلادی صورت می گیرد. ماه پیش اعلام شده بود این فیلم ۱۷ مه ۲۰۱۹ راهی سینماها می شود.

فیلم «کپی ها» سال آینده در آمریکای شمالی اکران می شود. حقوق توزیع این فیلم ماه پیش در جشنواره تورنتو به مبلغ ۴میلیون دلار فروخته شد.

بازیگر «ماتریکس» به تازگی با حضور در جشنواره فیلم پورتوریکو مبلغ قابل توجهی برای کمک به آسیب دیدگان توفان در این منطقه جمع آوری کرد. جشنواره کمیک کان تا ۸ اکتبر ادامه دارد.