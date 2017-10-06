فعالیت هیئت های مذهبی باید نوآورانه و فراگیر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد هرمزگان، مهدی باقری در نشست تجلیل از فعالان هیئت های مذهبی عاشورایی که با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان ،رییس دبیرخانه هیات امنای استان ، معاون دانشجویی و فرهنگی واحد، نماینده هیات های مذهبی در سالن دفتر نهاد رهبری این واحد دانشگاهی برگزار شد با اشاره به فعالیت های انجام شده در این دوران گفت: استمرار بخشیدن به این فعالیت ها و حضور فعال در این عرصه می تواند توان فرهنگی و انقلابی جوانان را به نمایش بگذارد و راه را برای رسیدن به توسعه فرهنگی هموارتر سازد.

وی خواستار استفاده بیشتر از مشارکت و پتانسیل دانشجویی در عرصه های فرهنگی شد و افزود: حضور فعال و خودجوش دانشجویان در دهه اول محرم نشان داد که پتانسیل دانشجویی توان خیزش های بزرگتری را در این عرصه دارد و می توان با برنامه ریزی و هدفمند سازی برنامه های اجرای، بنیه انقلابی آنان را تقویت کرد و از فکر، اندیشه و نیروی آنان استفاده لازم و کافی را برد.

باقری با اشاره به ساخت مسجد دانشگاه و اختصاص مکانی سرپوشیده به حسینیه را از برنامه های فعال سازی حرکت های فرهنگی اعلام کرد و گفت: انتظار می رود با اختصاص این دو مجموعه بزرگ به فعالیت های فرهنگی و اختصاص مکان های استقرار برای هیات های مذهبی و ترسیم دفتر کار و برنامه ریزی در امور فرهنگی یکی از اهداف گسترش و توسعه برنامه های فرهنگی است.

دبیر هیئت امنای استان هرمزگان راه اندازی بازارچه فن و هنر را یکی دیگر از فعالیت های بزرگ و گسترده این واحد دانشگاهی در حوزه های هنری عنوان کرد و گفت: این غرفه ها با تکیه بر برنامه های هنری و فرهنگی با محوریت دانشجویی کار خود را آغاز کرده است و هدف از آن گسترش و اشاعه فرهنگ اسلامی و هنر های تجسمی است.

رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی هرمزگان نیز در ابتدای این مراسم با تقدیر از دانشجویان فعال در هیات های مذهبی گفت: به حق کار بزرگ شما مشمول جزای اخروی است و خداوند بزرگ بدون شک عزاداری شما عزیزان و تلاش شما را در این ایام نادیده نخواهد گرفت و اجر شما در دنیا و آخرت محفوظ می ماند.

حجت الاسلام محسن ابراهیمی با تشریح نهضت عاشورایی هدف از قیام سید الشهدا را زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی خواند و افزود: امام حسین (ع) می توانست با تسلیم شدن و بیعت کردن با خانواده یزد بهترین اموال دنیوی را به خود اختصاص دهد اما هدف او بسیار گسترده تر و وسیع تر از این نگاه ساده انگارانه است.

وی افزود: امام حسین (ع) شهادت را بر ذلت ترجیح داد و با ایستادگی و مقاومت در مقابل زور و ظلم به جهانیان فهماند که او آزاده ای هست که براب اهداف اسلام آنده است تا شهید شود نه تسلیم.

وی خواستار حرکت و فعالیت های فرهنگی بر محور اسلام شد و تاکید کرد: دنبال کردن اهداف انقلاب، توجه به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و شناخت عرصه مبارزه با استکبار جهانی راه های رسیدن به سعادت و پیروزی است.

این مراسم با اظهار نظر و پیشنهادات نمایندگان هیات های مذهبی دانشجویان ادانه یافت و در پایان با اهدا لوح سپاس از خدمات آنان تجلیل شد.