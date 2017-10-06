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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

دیگر رویاپردازی نمی‌کنم؛

مورینیو: به یک دلیل مربی بهتری نسبت به قبل شدم

مورینیو: به یک دلیل مربی بهتری نسبت به قبل شدم

سرمربی پرتغالی توضیح داده که چرا به نظر خودش نسبت به قبل مربی بهتری شده است و همچنین درباره وضعیت منچستریونایتد و تیم ملی پرتغال صحبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد معتقد است بهتر از قبل می‌تواند احساساتش را کنترل کند و به همین دلیل مربی بهتری شده است.

او در مصاحبه با روزنامه پرتغالی رکورد گفت: امروز نسبت به قبل مربی بهتری هستم، چون می‌توانم احساساتم را کنترل کنم. این روزها با توانی بهتر مقابل مشکلات قرار می‌گیرم و دیگر رویاپردازی نمی‌کنم.

او درباره فصل گذشته و هدایت یونایتد در حالی که همه انتظار داشتند تیم به دوران اوج و زمانی که فرگوسن مربی‌اش بود برسد، گفت: فصل پیش، شرایط خیلی سخت بود و البته همه چیز برایمان به خوبی پیش رفت. ما توانستیم در لیگی دیگر قهرمان شویم. البته در انگلیس هیچ دستاوردی نداشتیم.

ادامه صحبت‎های مورینیو درباره تیم ملی پرتغال است. وی گفت: پرتغال قهرمان اروپا است و البته تکرار این موفقیت آسان نیست، همان طور که بردن لیگ قهرمانان توسط یک تیم پرتغالی هم دیگر کار آسانی نیست اما فوتبال این کشور همچنان به پرورش دادن بازیکنان سطح بالا ادامه می‌دهد. 

کد مطلب 4105932

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