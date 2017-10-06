به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان اینکه در دین اسلام تنها ملاک برتری میان انسان‌ها تقواست، اظهار داشت: با این ملاک دین اسلام یک هزار و ۴۰۰ سال پیش تبعیض نژادی را نهی کرده است و این در حالی است که در کشورهای استکباری با ادعای تمدن و بشردوستی هنوز جنگ‌های نژادی برقرار است و رئیس جمهور کشوری مانند در دنیای متمدن امروز هنوز از به کار بردن الفاظ تبعیض نژادی دست نکشیده است.

وی با بیان اینکه اقدامات و صحبت‌های کشورهای استکباری در راستای جداسازی عرب، ترک، کرد و فارس است، افزود: این چه تمدن کثیفی است که دولت‌ها برای رسیدن به امیال دنیایی خود میلیون‌ها انسان را به خاک و خون می‌کشند.

جدایی اقلیم کردستان عراق یک نقشه اسرائیلی و آمریکایی است

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به همه پرسی جدایی کردستان عراق اظهار داشت: جدایی اقلیم کردستان عراق یک نقشه اسرائیلی و آمریکایی است چراکه مستکبران از طریق تروریست‌های داعش نتوانستند اقدامات خود را عملی کنند، باید دقت کنیم که تهدید تجزیه برای ترکیه و ایران نیز وجود دارد.

وی به تشییع باشکوه شهید پاسدار محسن حججی اشاره و بیان داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند همه شهدا ما مظلوم و عزیز هستند اما خدای متعال بر اساس حکمت خود و خصوصیات حججی او را این چنین عزیزتر کرده است.

شهادت شهید حججی ها ترفندها و امیدهای دشمن را نقش بر آب کرد

حجت‌الاسلام میردامادی با بیان اینکه شهادت شهدای مدافع حرم مانند شهید حججی ترفندها و امیدهای دشمن را بر باد فنا داده است، تاکید کرد: شهید حججی به تمام دنیا نشان داد که نسل سوم انقلاب نیز در دفاع از دین و اسلام از شهدای دفاع مقدس و انقلاب چیزی کم ندارند و با همان شور در راه انقلاب هستند.

اتحاد در کشور به معنای دست دوستی دادن با فتنه‌گران نیست

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از برخورد برخی مسئولان با فتنه‌گران ابراز داشت: برخی افراد در جلساتی با فتنه‌گران و منافقان بسیار دوستانه برخورد کرده‌اند و صحبت‌هایی نیز در توجیه کارهای خود دارند، اتحاد در کشور به معنای دست دوستی دادن به افرادی که مخفیانه یا آشکارا می‌خواستند کشور را تسلیم دشمن کنند نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تاکید کرد: در عزاداری‌ها باید دقت کنیم که شور و شعور حسینی با یکدیگر همراه باشد.

میردامادی تصریح کرد: در شعائر حسینی باید مطیع مراجع، علما و رهبر معظم انقلاب باشیم و کارهایی که وسیله تضعیف شیعه است نباید انجام شود.

وی تاکید کرد: دشمن از الگو امام حسین (ع) با پرچم سرخ شهادت و الگوی امام زمان با پرچم سبز و امید به آینده می‌ترسد.

وی با تاکید بر این نکته که ملت ایران هرگز در برابر دشمنان تسلیم نمی‌شود و این یک دستور اسلامی است، بیان داشت: مردم ایران به تبعیت از سیدالشهدا (ع) ۴۰ سال است هرگز زیر بار زور و ستم زندگی نکرده و در برابر خواسته‌های نابجای دشمنان تسلیم نشده‌اند.

امام جمعه موقت اصفهان به سخنی از امام خمینی (ره) در این ارتباط اشاره کرد و ادامه داد: ایشان فرمودند که ملتی که تسلیم نمی‌شود اسارت هم نمی‌کشد.

دنیای مدعی حقوق بشر یک بار هم بعثی‌ها را محکوم نکرده است

میردامادی در ادامه با اشاره سالروز بمباران شیمیایی سومار توسط بعثی‌ها گفت: هنوز که هنوز است افرادی اثرات این حمله مواد شیمیایی را تحمل می‌کنند و این در حالی است که دنیای مدعی حقوق بشر یک بار هم بعثی‌ها را محکوم نکرده است اما اگر در ایران قاتلی اعدام شود تمام دنیا بر علیه کشور ایران موضع می‌گیرند.

وی با اشاره به هفته بزرگداشت نیروی انتظامی تاکید کرد: تأمین امنیت کشورتوسط نیروی انتظامی و مقابله با مفاسد و اشرار توسط نیروی انتظامی قابل‌تقدیر است و تمامی ارگان‌ها باید همکاری لازم را در راستای تامین امنیت و آرامش در کشور با این نهاد داشته باشند.