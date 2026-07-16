«تئوری تسلیم» نسخه اسلام آمریکایی در برابر اندیشه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در فضای مجازی خود مطلب مهمی را با عنوان نُسخۀ تسلیم نسخۀ طرفداران اسلام آمریکایی و مکمّل و زمینه‌سازِ نُسخۀ جنگ نسخۀ آمریکا و غرب منتشر کرد که مشروح آن به شرح زیر است:

سه تئوری وجود دارد:

۱. تئوری جنگ. ۲. تئوری تسلیم. ۳. تئوری مقاومت.

تئوری جنگ، تئوری آمریکا و چند کشور اروپایی و رژیم صهیونیستی است. آنها بودند که بعد از فروپاشی شوروی، نظریۀ جنگ تمدن‌ها را مطرح کردند و براساس این نظریه، مرزهای خونین بین کشورها و تمدن‌ها تعریف کردند و وارد جنگ با دنیای اسلام شدند.

مُکَمّلِ تئوری جنگ، «تئوری تسلیم» است که می‌گوید چون نظام استکباری قدرت و زور دارد، ما باید تسلیم شویم: در کفِ شیرِ نرِ خون‌خواره‌ای/ غیرِ تسلیم و رضا کو چاره‌ای!

درواقع، تئوری جنگ، آن‌هنگامی موفق و محقق می‌شود که طرف مقابلش تسلیم شود!

تئوری تسلیم در برابر استکبار، تئوری طرفداران اسلام آمریکایی در کشور ما و در منطقه است.

اما جبهۀ مقاومت، نه اهل جنگ‌طلبی است و نه اهل تسلیم در برابر ظلم و زور؛ بلکه اهل ایستادگی در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی است.

اسلام آمریکایی در مقابل اندیشۀ مقاومت قرار دارد. اسلام آمریکایی یعنی قرائتی که پیشنهاد تسلیم می‌دهد و با سیطرۀ آمریکا کنار می‌آید و نردبان سلطۀ غرب بر منطقه می‌شود.

اینها نظم استکباری کنونی را به رسمیت می‌شناسند و تلاش می‌کنند که به‌عنوان یک مهره، جایی در این زنجیره داشته باشند.